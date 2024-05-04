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«Химки» в результативном матче переиграли «Сокол»

вчера, 16:27
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки5 : 4Логотип футбольный клуб Сокол (Саратов)СоколМатч завершен

В рамках 31-го тура Первой лиги «Химки» дома переиграли «Сокол». На 16-й минуте счёт открыл нападающий гостей Никита Козловский. На 21-й минуте полузащитник «Химок» Тимур Касимов восстановил равновесие. На 24-й минуте Касимов оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте полузащитник гостей Михаил Мальцев сравнял счёт. На 69-й минуте защитник Данил Степанов снова вывел хозяев вперёд. На 75-й минуте Мальцев забил мяч в свои ворота. На 78-й минуте нападающий «Химок» Александр Руденко сделал счёт разгромным. На 83-й минуте нападающий «Сокола» Владислав Самко отыграл один мяч. На 89-й минуте форвард гостей Владислав Морозов установил окончательный счёт матча.

Данная победа позволила «Химках» сохранить лидерство в Первой лиге.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:23
не надо бы столько пропускать Химкам !
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:17
С победой красно-чёрные!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:33
Никак в РПЛ собрались лифтом проработать?
Гость
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