Хет-трик Эль-Кааби помог «Олимпиакосу» обыграть «Астон Виллу»

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сегодня, 00:12

«Астон Вилла» проиграла «Олимпиакосу» в первом полуфинальном поединке Лиги конференций (2:4).

Аюб Эль-Кааби обеспечил гостям преимущество на 16-й минуте, а на 29-й он оформил дубль. Олли Уоткинс на 45+1-й отыграл один из мячей, а Мусса Диаби на 52-й вернул равенство на табло. На 56-й Эль-Кааби реализовал пенальти, а на 67-й отличился Сантьяго Хецце.

Ответный матч состоится 9 мая.