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Хет-трик Эль-Кааби помог «Олимпиакосу» обыграть «Астон Виллу»

сегодня, 00:12
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 4Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

«Астон Вилла» проиграла «Олимпиакосу» в первом полуфинальном поединке Лиги конференций (2:4).

Аюб Эль-Кааби обеспечил гостям преимущество на 16-й минуте, а на 29-й он оформил дубль. Олли Уоткинс на 45+1-й отыграл один из мячей, а Мусса Диаби на 52-й вернул равенство на табло. На 56-й Эль-Кааби реализовал пенальти, а на 67-й отличился Сантьяго Хецце.

Ответный матч состоится 9 мая.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:01
Астон Вилла потерпела разгромное поражение на своем поле,греки удивили свои нппором.
c4wxc23nnvy4
c4wxc23nnvy4
сегодня в 07:58
Закрутка получилась хорошая, но в Греции Астон Вилла возьмет свое.
j33km2p5juzc
j33km2p5juzc
сегодня в 07:32
Греки приятно удивили результатом, ждём ответный матч
112910415
112910415
сегодня в 05:56
вот же неожиданность !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 02:42
Потеря Мартинеса что-ли так сказалась?
Самый удивительный результат матча для меня
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:22
Олимпиакос аккуратно играет в обороне.
разящими атаками четко переиграл Виллу.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 00:22
Олимпиакос определенно заслуживает симпатий. Жду финала греков против бельгийцев, однозначный эксклюзив.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:19
"Олимпиакос" тоже умеет неплохо)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:19
Помню, "Олимпиакос" Доминатора высадил из Лиги Европы, причём на "Эмирейтс". Теперь и тренеришке досталось от греческих свободных агентов))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:18
Олимпиакос прыгнул выше головы.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:18
Тренеришка только Арсенал умеет обыгрвать)) Ну ниче, верю, что что Вилла на выезде сможет побиться!))
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