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У «Атлетика» три удаления и победа в матче с «Хетафе»

вчера, 23:58
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Хетафе» уступил «Атлетику» в матче 34-го тура Ла Лиги (0:2).

Дублем отметился Иньяки Уильямс, который забил на 27-й и 51-й минуте. Мэйсон Гринвуд мог отыграть один из мячей, но на 88-й не реализовал пенальти.

У гостей 3 удаления в этой игре: Йерай Альварес на 58-й (прямая красная карточка), Аитор Паредес на 79-й (за два предупреждения) и главный тренер Эрнесто Вальверде на 85-й (прямая красная карточка).

После поединка «Хетафе» идет на 10-м месте (43 балла), «Атлетик» находится на 5-й строчке (61 пункт).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 12:50
Не совсем ерунда
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 08:37
Это не ерунда, Дружище Битнер! Это совсем, даже не ерунда! Как, в следующем матче- играть без трёх игроков???
🤔🤔🤔
pppnnhm7bvn8
pppnnhm7bvn8
сегодня в 07:49
Главный тренер не в счёт, не он играет.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:27
Вот испанцы, как обычно рубилово устроили...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:01
Судя по всему, матч получился весёлый
adekvat
adekvat ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 05:54
Главное победа, остальное ерунда.
82cjqe7q87a4
82cjqe7q87a4
сегодня в 04:35
Удаления были в конце игры.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:00, ред.
Не часто увидишь удаление трёх персонажей в одной игре....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:19
баски приехали в мадрид за победу с любой ценой))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:15
Нервишки пошаливали у басков
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:06
xG 3.77 "Хетафе" - 0.7 "Атлетик".

Думаю, хозяева могут быть несколько недовольны своей реализацией и вратарём))
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