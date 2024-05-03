У «Атлетика» три удаления и победа в матче с «Хетафе»

«Хетафе» уступил «Атлетику» в матче 34-го тура Ла Лиги (0:2).
Дублем отметился Иньяки Уильямс, который забил на 27-й и 51-й минуте. Мэйсон Гринвуд мог отыграть один из мячей, но на 88-й не реализовал пенальти.
У гостей 3 удаления в этой игре: Йерай Альварес на 58-й (прямая красная карточка), Аитор Паредес на 79-й (за два предупреждения) и главный тренер Эрнесто Вальверде на 85-й (прямая красная карточка).
После поединка «Хетафе» идет на 10-м месте (43 балла), «Атлетик» находится на 5-й строчке (61 пункт).
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Думаю, хозяева могут быть несколько недовольны своей реализацией и вратарём))
Думаю, хозяева могут быть несколько недовольны своей реализацией и вратарём))