Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2023/2024

Шлоттербек едва не получил травму, празднуя выход в финал Лиги чемпионов

вчера, 23:41

Защитник «Боруссии» Дортмунд Нико Шлоттербек после выхода своей команды в финал Лиги чемпионов неловко отпраздновал это событие.

Футболисты шмелей после финального свистка поединка с ПСЖ (1:0) запрыгнули на один из ящиков, Шлоттербек попытался сделать то же самое, но поскользнулся и упал. К счастью для футболиста, его приземление получилось относительно безопасным, травмы он избежал.

Фанатов данный эпизод взволновал, а в самой команде стал поводом для шуток.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноДе Лигт восстановился после травмы. Он может сыграть против «Реала»
05 мая
Магуайр может пропустить финал Кубка Англии
05 мая
ОфициальноГеррейру пропустит матч против «Реала» из-за травмы
05 мая
Кварацхелия получил травму. Он рискует пропустить матч против «Удинезе»
04 мая
ОфициальноЛюка Эрнандес перенёс операцию после травмы крестообразной связки
04 мая Фото
Защитник «Баварии» Геррейру может пропустить матч против «Реала»
04 мая
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:33
Надо тренировать прыжковую подготовку. Вдруг ещё и в финале победят 😊...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:21
Терпение лучшее качество
ОПС
ОПС
сегодня в 05:14
Это еще трезвые были.
k6hqn7r3nuxu
k6hqn7r3nuxu
сегодня в 03:56
Было бы крайне обидно по такой причине пропустить финал ЛЧ, явно единственный в жизни
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:21
Бывает и хуже. Всем здоровья
p2f7hpj39p8b
p2f7hpj39p8b
сегодня в 01:55, ред.
Сдуру и хрен сломать можно
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:37
Лучше для него на финал не выходить и при творится что получил травму. Винни с Родриго выкрутят ему все позвонки.😂 Если даже Псж обстучали им штанги и на создавали кучу моментов у ворот Борусси то страшно представить что с ними сделает Реал?? Сегодня Бавария играла как последний аутсайдер отбевалась от атак Реала то уж Дортмунду тем более ловить не чего в финале. Разгром не избежен!!☝
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:26
Ну ничего страшного не произошло.
Для чего такая новость ???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 