Шлоттербек едва не получил травму, празднуя выход в финал Лиги чемпионов

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вчера, 23:41

Защитник «Боруссии» Дортмунд после выхода своей команды в финал Лиги чемпионов неловко отпраздновал это событие.

Футболисты шмелей после финального свистка поединка с ПСЖ (1:0) запрыгнули на один из ящиков, Шлоттербек попытался сделать то же самое, но поскользнулся и упал. К счастью для футболиста, его приземление получилось относительно безопасным, травмы он избежал.

Фанатов данный эпизод взволновал, а в самой команде стал поводом для шуток.