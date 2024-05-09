В «Ароке» заявили, что «Локомотив» не связывался по трансферу Гонсалеса

Спортивный директор «Ароки» Джоэл Пиньо прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Кристо Гонсалеса в «Локомотив».
Ранее агент игрока подтвердил, что контактировал с московским клубом по футболисту.
«Локомотив» хочет приобрети Кристо? С нами до сих пор никто не связывался.
да, впечатляет умными передачами, но лентяй в прессинге.
и мне кажется, в РПЛовскому футболу ментально не готовый.
из Ароки, если Локо кого то покупать, так центрфорварда испанца Рафа Мухика
или белорус.нападающего Морозова. все таки Сулейманов так себе уровень.
а наши Пиняев и Глущенков намного лучше этого Кристо Гонсалеса.
за Мухика давно слежу.
против Жил Висенте провел выдающийся матч, отметился хет триком.
у игрока приличная скорость, умелая игра на опережение,
быстро принимает правильные решения на поле.
успешно действует на втором этаже и мощные удары с обеих ног.
что еще нужно?
ну 6-7 млн евро на трансфер как переплата за игрока.
еще правый вингер Джейсон очень хорош.
да, впечатляет умными передачами, но лентяй в прессинге.
и мне кажется, в РПЛовскому футболу ментально не готовый.
из Ароки, если Локо кого то покупать, так центрфорварда испанца Рафа Мухика
или белорус.нападающего Морозова. все таки Сулейманов так себе уровень.
а наши Пиняев и Глущенков намного лучше этого Кристо Гонсалеса.
за Мухика давно слежу.
против Жил Висенте провел выдающийся матч, отметился хет триком.
у игрока приличная скорость, умелая игра на опережение,
быстро принимает правильные решения на поле.
успешно действует на втором этаже и мощные удары с обеих ног.
что еще нужно?
ну 6-7 млн евро на трансфер как переплата за игрока.
еще правый вингер Джейсон очень хорош.