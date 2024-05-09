Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Ароке» заявили, что «Локомотив» не связывался по трансферу Гонсалеса

вчера, 12:30

Спортивный директор «Ароки» Джоэл Пиньо прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Кристо Гонсалеса в «Локомотив».

Ранее агент игрока подтвердил, что контактировал с московским клубом по футболисту.

«Локомотив» хочет приобрети Кристо? С нами до сих пор никто не связывался.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» интересуется игроком «Краснодара»
Сегодня, 11:29
Полузащитник «Кубани»: «Было предложение из Венгрии»
Вчера, 12:36
Андреев: «Вопрос с уходом Веры сошёл на нет»
08 мая
Агент Кравцова дал комментарий касательно будущего игрока
06 мая
Родриго Нестор имеет шансы перейти в «Зенит» летом
06 мая
Агент Дугласа Сантоса рассказал, планирует ли игрок оставаться в «Зените»
06 мая
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:18
игрок среднего уровня.
да, впечатляет умными передачами, но лентяй в прессинге.
и мне кажется, в РПЛовскому футболу ментально не готовый.
из Ароки, если Локо кого то покупать, так центрфорварда испанца Рафа Мухика
или белорус.нападающего Морозова. все таки Сулейманов так себе уровень.
а наши Пиняев и Глущенков намного лучше этого Кристо Гонсалеса.
за Мухика давно слежу.
против Жил Висенте провел выдающийся матч, отметился хет триком.
у игрока приличная скорость, умелая игра на опережение,
быстро принимает правильные решения на поле.
успешно действует на втором этаже и мощные удары с обеих ног.
что еще нужно?
ну 6-7 млн евро на трансфер как переплата за игрока.
еще правый вингер Джейсон очень хорош.
85dga44899fp
85dga44899fp
вчера в 12:32
Директор просто не в курсе. Агент сам рулит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 