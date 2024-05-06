Родриго Нестор имеет шансы перейти в «Зенит» летом

Андре Кюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, сообщил, что переход его клиента летом в «Зенит» возможен.
Да, есть шанс, что летом Родриго перейдет в «Зенит».
Из-за травмы колена футболист успел провести на данный момент 6 матчей за клуб в текущем сезоне.
У любого бразильца больше шансов оказаться в Зените ....чем у его ровесника.... воспитанника Зенита....
У любого бразильца больше шансов оказаться в Зените ....чем у его ровесника.... воспитанника Зенита....
срочно брать ! )
срочно брать ! )