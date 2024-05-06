Родриго Нестор имеет шансы перейти в «Зенит» летом

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вчера, 12:41

Андре Кюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» , сообщил, что переход его клиента летом в «Зенит» возможен.

Да, есть шанс, что летом Родриго перейдет в «Зенит».

Из-за травмы колена футболист успел провести на данный момент 6 матчей за клуб в текущем сезоне.