Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Родриго Нестор имеет шансы перейти в «Зенит» летом

вчера, 12:41

Андре Кюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, сообщил, что переход его клиента летом в «Зенит» возможен.

Да, есть шанс, что летом Родриго перейдет в «Зенит».

Из-за травмы колена футболист успел провести на данный момент 6 матчей за клуб в текущем сезоне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Кравцова дал комментарий касательно будущего игрока
Вчера, 12:56
Агент Дугласа Сантоса рассказал, планирует ли игрок оставаться в «Зените»
Вчера, 11:36
Агент Роналдо ответил на вопрос о ближайшем будущем игрока
05 мая
«Клермон» вылетел из Лиги 1 и не выкупит Николсона у «Спартака»
04 мая
«Фенербахче» не получал от «Зенита» запросов по Круничу
04 мая
«Зенит» не ведёт переговоров о переходе Неймара
04 мая
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:55
Понятно что имеет шансы...
У любого бразильца больше шансов оказаться в Зените ....чем у его ровесника.... воспитанника Зенита....
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:07
- Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное, а то в команде Зенит и так свободных лавок уже нет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:43
Воспитанник зенита)))
nubom
nubom
вчера в 14:09
И как только Семаку не надоест переучивать их играть в футбол...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:35
Такие хитрые ловушки разбросаны по всей Бразилии))
lotsman
lotsman
вчера в 13:20
Родриго Нестор? А прадед его не Нестор Махно, случайно?)
112910415
112910415
вчера в 13:04
хромой бразилец ?
срочно брать ! )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 