В Словацкой ассоциации сообщили, что не ведут переговоров о матче с Россией

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вчера, 13:52

В пресс-службе Словацкой футбольной ассоциации прокомментировали слова генерального секретаря Российского футбольного союза о переговорах по поводу проведения товарищеского матча между национальными сборными.

Также генсек РФС 6 мая сообщал, что есть контакты и с Венгрией.