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В Словацкой ассоциации сообщили, что не ведут переговоров о матче с Россией

вчера, 13:52

В пресс-службе Словацкой футбольной ассоциации прокомментировали слова генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова о переговорах по поводу проведения товарищеского матча между национальными сборными.

Также генсек РФС 6 мая сообщал, что есть контакты и с Венгрией.

Со Словацкой футбольной ассоциацией таких переговоров не ведётся.

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Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 23:21
У А. Райкина это называлось "запустить дурочку".
Squirrel96
Squirrel96 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:32
В Словацкой ассоциации сообщили о том, что с ними не ведут переговоры.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:04
Какие переговоры,там все перепуганые лани,только Африка нам в помощь!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:46
это Фабрицио Романо, как надежному инсайдеру, тяжело что то предьявить.
а Митрофанов способен только на травлю игрока Рубина.
все его заявления - никому не нужный мусор.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:29
Со Словацкой футбольной ассоциацией таких переговоров не ведётся.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1378598/mitrofanov-maksim-slovakiya 09.05.2024
А в заголовке с Россией не ведем.
Так кто и с кем не ведет переговоров. Уточните.
nubom
nubom
вчера в 14:18
Теперь ждем аналогичного ответа от Венгрии...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:54
Значит Митрофанов балабол))) Или его не правильно поняли)
Гость
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