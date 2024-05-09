В Словацкой ассоциации сообщили, что не ведут переговоров о матче с Россией

В пресс-службе Словацкой футбольной ассоциации прокомментировали слова генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова о переговорах по поводу проведения товарищеского матча между национальными сборными.
Также генсек РФС 6 мая сообщал, что есть контакты и с Венгрией.
Со Словацкой футбольной ассоциацией таких переговоров не ведётся.
а Митрофанов способен только на травлю игрока Рубина.
все его заявления - никому не нужный мусор.
а Митрофанов способен только на травлю игрока Рубина.
все его заявления - никому не нужный мусор.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1378598/mitrofanov-maksim-slovakiya 09.05.2024
А в заголовке с Россией не ведем.
Так кто и с кем не ведет переговоров. Уточните.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1378598/mitrofanov-maksim-slovakiya 09.05.2024
А в заголовке с Россией не ведем.
Так кто и с кем не ведет переговоров. Уточните.