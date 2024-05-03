В этом году не будет ответного матча между Россией и Беларусью

Заместитель Белорусской федерации футбола Андрей Василевич высказался о возможности проведения ответного матча со сборной России.

7 июня национальные команды сыграют на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

Проведение ответного товарищеского матча со сборной России не обсуждалось. Эта игра точно не пройдёт в этом году, так как у нас все игровые окна осенью будут заняты. По следующему году пока не знаем свой календарь, узнаем только после жеребьёвки отбора на чемпионат мира. Но, конечно, нам было бы интересно провести товарищеский матч в России, с удовольствием съездили и сыграли бы на одной из ведущих арен в России. Нам было бы это интересно, скажем так, сделать ответный визит.