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В этом году не будет ответного матча между Россией и Беларусью

вчера, 14:35

Заместитель Белорусской федерации футбола Андрей Василевич высказался о возможности проведения ответного матча со сборной России.

7 июня национальные команды сыграют на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

Проведение ответного товарищеского матча со сборной России не обсуждалось. Эта игра точно не пройдёт в этом году, так как у нас все игровые окна осенью будут заняты. По следующему году пока не знаем свой календарь, узнаем только после жеребьёвки отбора на чемпионат мира. Но, конечно, нам было бы интересно провести товарищеский матч в России, с удовольствием съездили и сыграли бы на одной из ведущих арен в России. Нам было бы это интересно, скажем так, сделать ответный визит.

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Беларусь  Россия
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:41
эх, беда-то какая ...
lotsman
lotsman
вчера в 16:53
Не принципиально, когда. Этот матч состоится и то хорошо.
hsx43e2c3c2b
hsx43e2c3c2b
вчера в 15:53
У соседей своих задач хватает, подстраиваться они не будут
8fef4x4z8a52
8fef4x4z8a52
вчера в 14:41
Главное чтобы была игра и мы будем её наблюдать!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:39
Ничего страшного не произойдёт.
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