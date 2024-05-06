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Календарь стыковых матчей для «Балтики» могут изменить в связи с Кубком

вчера, 18:46

В службе коммуникаций Российского футбольного союза высказались о возможном изменении дат стыковых матчей для «Балтики», если калининградский клуб выйдет в суперфинал Кубка России.

14 мая команда сыграет в финале Пути регионов с московским «Спартаком».

В случае выхода «Балтики» в суперфинал Кубка России Бюро Исполкома РФС определит потенциальные даты стыковых матчей для калининградского клуба. Аналогичная ситуация была в прошлом году с екатеринбургским «Уралом», когда команда также потенциально могла попасть в стыковые матчи и суперфинал Кубка.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:14
вполне вероятно, что коллизии не будет !
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:25
В стыки еще сначала попасть надо, пока что Балтика далека от этого и скорее всего вылетит вместе с Сочи напрямую.
ABir
ABir
вчера в 21:54
Если Балтика пройдет дальше, то конечно нужно пойти на встречу и подкорректировать календарь, чтобы уровнять шансы на Кубок
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:07
ХиромантХиромант 60 / 284
А ты читай внимательно и не горячись. Написано: "В случае выхода «Балтики» в суперфинал Кубка России..." Или страх уже обуял?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1378375/baltika 06.05.2024
LOpp
LOpp
вчера в 19:07
И в стыковые матчи и финал кубка Балтике ещё попасть надо.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:04, ред.
- Да вы Спартак обыграйте сначала, а потом уже матчи переносите. Ну и народ! Делят шкуру неубитого медведя...
cz5te87zqwwe
cz5te87zqwwe
вчера в 18:53
Надо пойти навстречу!!!
Гость
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