Календарь стыковых матчей для «Балтики» могут изменить в связи с Кубком

В службе коммуникаций Российского футбольного союза высказались о возможном изменении дат стыковых матчей для «Балтики», если калининградский клуб выйдет в суперфинал Кубка России.
14 мая команда сыграет в финале Пути регионов с московским «Спартаком».
В случае выхода «Балтики» в суперфинал Кубка России Бюро Исполкома РФС определит потенциальные даты стыковых матчей для калининградского клуба. Аналогичная ситуация была в прошлом году с екатеринбургским «Уралом», когда команда также потенциально могла попасть в стыковые матчи и суперфинал Кубка.
А ты читай внимательно и не горячись. Написано: "В случае выхода «Балтики» в суперфинал Кубка России..." Или страх уже обуял?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1378375/baltika 06.05.2024
А ты читай внимательно и не горячись. Написано: "В случае выхода «Балтики» в суперфинал Кубка России..." Или страх уже обуял?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1378375/baltika 06.05.2024