Мэйсон Маунт снова получил травму

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что полузащитник Мэйсон Маунт получил травму.
Голландский специалист отметил, что повреждение хавбека не является серьёзным, поэтому он успеет восстановиться до конца нынешнего сезона.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что полузащитник Мэйсон Маунт получил травму.
Голландский специалист отметил, что повреждение хавбека не является серьёзным, поэтому он успеет восстановиться до конца нынешнего сезона.
Там парень первое место никому не отдает)))
Там парень первое место никому не отдает)))