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Мэйсон Маунт снова получил травму

10 мая 2024, 18:38

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что полузащитник Мэйсон Маунт получил травму.

Голландский специалист отметил, что повреждение хавбека не является серьёзным, поэтому он успеет восстановиться до конца нынешнего сезона.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:41
в Челси, вроде, не так часто травмировался...
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 20:45
Да-да))
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
10 мая в 20:44
Мне кажется никто тк близко не подбирался к этому товарищу!)
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 20:42
Будет че внукам рассказать))
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
10 мая в 20:40
Надо на время взять и сфоткать)
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 20:37
Это будет не надолго)
Там парень первое место никому не отдает)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
10 мая в 20:27, ред.
Примерно 30 лайков тебе не хватает чтобы возглавить таблицу в этой номинации, штампуй посты, мну залайкает!)
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 20:23
Боится против Арсенала играть))
STVA 1
STVA 1
10 мая в 19:13
Еще один хрустальный талант к сожалению
drug01
drug01
10 мая в 18:45
Хорошо что успеет востановиться, желаем здоровья
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