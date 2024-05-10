Мэйсон Маунт снова получил травму

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10 мая 2024, 18:38

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил, что полузащитник получил травму.

Голландский специалист отметил, что повреждение хавбека не является серьёзным, поэтому он успеет восстановиться до конца нынешнего сезона.