Гави может не восстановиться после травмы до ноября

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вчера, 17:58

Полузащитник «Барселоны» рискует из-за травмы пропустить начало следующего сезона.

Ожидается, что футболист вернётся на поле в октябре-ноябре. Восстановление игрока проходит стабильно, но это потребует времени.

Данная ситуация осложняется тем, что, помимо передней крестообразной связки, у него разорвался мениск.