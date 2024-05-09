Гави может не восстановиться после травмы до ноября

Полузащитник «Барселоны» Гави рискует из-за травмы пропустить начало следующего сезона.
Ожидается, что футболист вернётся на поле в октябре-ноябре. Восстановление игрока проходит стабильно, но это потребует времени.
Данная ситуация осложняется тем, что, помимо передней крестообразной связки, у него разорвался мениск.
Хави убрал людей Кумана и привел своих из катарской Аль Садд.
теперь Лапорта убедил тренера внести изменения. Хави наконец согласился.
и буквльно в апреле пришли новые спецы.
Хулио Тус специалист по физ.подготовке.
работал под руководством Антонио Конте, Ювентус. Интере, сб.Италии.
и Рауль Мартинес - специалист по координационной работе.
(по физиотерапевтов и массажистов) работал в чемпионской сб.Испании.
Однако Хави отстоял своего брата Оскара, и лучшего друга Серхио Алегре.
посмотрим, каким станет новый сезон.
Хави убрал людей Кумана и привел своих из катарской Аль Садд.
теперь Лапорта убедил тренера внести изменения. Хави наконец согласился.
и буквльно в апреле пришли новые спецы.
Хулио Тус специалист по физ.подготовке.
работал под руководством Антонио Конте, Ювентус. Интере, сб.Италии.
и Рауль Мартинес - специалист по координационной работе.
(по физиотерапевтов и массажистов) работал в чемпионской сб.Испании.
Однако Хави отстоял своего брата Оскара, и лучшего друга Серхио Алегре.
посмотрим, каким станет новый сезон.