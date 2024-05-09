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Гави может не восстановиться после травмы до ноября

вчера, 17:58

Полузащитник «Барселоны» Гави рискует из-за травмы пропустить начало следующего сезона.

Ожидается, что футболист вернётся на поле в октябре-ноябре. Восстановление игрока проходит стабильно, но это потребует времени.

Данная ситуация осложняется тем, что, помимо передней крестообразной связки, у него разорвался мениск.

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Все комментарии
2aw8y3wcgnk7
2aw8y3wcgnk7
вчера в 20:19
Не самая грандиозная потеря.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 19:07
в Барсе давно известно, что проблемой явл.-я медицинский штаб.
Хави убрал людей Кумана и привел своих из катарской Аль Садд.
теперь Лапорта убедил тренера внести изменения. Хави наконец согласился.
и буквльно в апреле пришли новые спецы.
Хулио Тус специалист по физ.подготовке.
работал под руководством Антонио Конте, Ювентус. Интере, сб.Италии.
и Рауль Мартинес - специалист по координационной работе.
(по физиотерапевтов и массажистов) работал в чемпионской сб.Испании.
Однако Хави отстоял своего брата Оскара, и лучшего друга Серхио Алегре.
посмотрим, каким станет новый сезон.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:33
Тяжелая травма, но Гави боец, думаю он сможет вернуться на топ-уровень. Пусть полноценно восстанавливается!
Вещий
Вещий
вчера в 18:28
Хочется пожелать ему здоровья и не спеша восстанавливаться ... успеет еще поиграть в футбол, какие его годы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:27, ред.
Здоровья ему и восстанавления скорейшего.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 18:27
Сыграл 70 матчей за сезон в 18 лет называется.
Гость
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