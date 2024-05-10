Де Росси рассказал, почему Дибала не сыграл против «Байера»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал, почему нападающий римлян Пауло Дибала не сыграл в ответном матче полуфинала Лиги Европы против «Байера».
Что касается Дибалы, то он был действительно не полностью готов. Он до сих пор находится в раздевалке, где ему прикладывают лёд, хотя он и не играл. Вчера, после 10 минут тренировки, он снова почувствовал недомогание. Мы избежали серьёзной травмы. Мы взяли его в Леверкузен, думая, что, если мы будем выигрывать 1:0 за десять минут до конца матча, мы поставим его, чтобы он попытался сотворить какую-нибудь магию. Однако игра, очевидно, сложилась по-другому. Я бы, возможно, подождал до дополнительного времени, чтобы он не играл слишком много минут.
В текущем сезоне Дибала сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинец продлит контракт с «Ромой».
или огромному везению, если дело дойдёт до футбольной лотереи, то есть,
до серии пенальти.
или огромному везению, если дело дойдёт до футбольной лотереи, то есть,
до серии пенальти.