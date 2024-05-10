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Де Росси рассказал, почему Дибала не сыграл против «Байера»

10 мая 2024, 10:42

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал, почему нападающий римлян Пауло Дибала не сыграл в ответном матче полуфинала Лиги Европы против «Байера».

Что касается Дибалы, то он был действительно не полностью готов. Он до сих пор находится в раздевалке, где ему прикладывают лёд, хотя он и не играл. Вчера, после 10 минут тренировки, он снова почувствовал недомогание. Мы избежали серьёзной травмы. Мы взяли его в Леверкузен, думая, что, если мы будем выигрывать 1:0 за десять минут до конца матча, мы поставим его, чтобы он попытался сотворить какую-нибудь магию. Однако игра, очевидно, сложилась по-другому. Я бы, возможно, подождал до дополнительного времени, чтобы он не играл слишком много минут.

В текущем сезоне Дибала сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинец продлит контракт с «Ромой».

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Все комментарии
v3dxheaud6km
v3dxheaud6km
10 мая в 13:22
Непонятно, как он был готов помочь команде, если было недомогание?
Валерыч
Валерыч
10 мая в 11:01
Вряд ли бы Дибала смог помочь "Роме" на этот раз, если бы даже он и был здоров. Во-первых, лучшие его годы уже позади. Во вторых, ""Байер" очень силён. Остановить эту "немецкую машину" сейчас никому не под силу. Разве, что только "Аталанте" в финале Кубка ЛЕ. И то, это будет крайне сложно сделать итальянскому клубу, но если это удастся, то это будет равносильно подвигу,
или огромному везению, если дело дойдёт до футбольной лотереи, то есть,
до серии пенальти.
Ironigor
Ironigor
10 мая в 10:52
Был готов, но лёд всё-таки прикладывали ☝️😜
STVA 1
STVA 1
10 мая в 10:50, ред.
Не помогла бы никакая "магия". Байер по матчу было видно мог добавить при необходимости
VeniaminS
VeniaminS
10 мая в 10:46
Просто решили поберечь игрока и это правильно.
Гость
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