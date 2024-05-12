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«Депортиво» спустя четыре года вернулся в Сегунду

вчера, 23:32

«Депортиво» сыграет в следующем сезоне в Сегунде.

Клуб в матче 36-го тура Группы 1 Первого дивизиона RFEF обыграл «Барселону Атлетик» (1:0). Команда из Ла-Коруньи набрала 74 очка и за два тура до конца сезона обеспечила себе прямое повышение в классе.

«Депортиво» вернулся во вторую испанскую лигу, в которой не выступал четыре года.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:05
Лишь бы в лифтовую привычку не превратилось...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:14
Макай, Бебето, Тристан, Валерон, Мауро Сильва, Найбет, Джаминья!!!
когда мы говорим о легендах футбола и топ-клубов
то говорим великие имена: Зидан, Пеле, Марадона, Рональдо, Месси, Баджо и т.д. но есть такие клубы без звезд галактической величины.
однако эти команды показывали красивейший четкий яркий футбол.
и были футболисты, выходили на поле как на последний бой.
и как как они играли!!! и как побеждали!!!
Депортиво да Корунья!!!
чемпион Испании!!!
славные были времена .
желаю скорейшего возвращения в Примеру!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:16
Молодцы!!! С возвращением в класс повыше.
Гость
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