«Депортиво» спустя четыре года вернулся в Сегунду

1715545961

вчера, 23:32

«Депортиво» сыграет в следующем сезоне в Сегунде.

Клуб в матче 36-го тура Группы 1 Первого дивизиона RFEF обыграл «Барселону Атлетик» (1:0). Команда из Ла-Коруньи набрала 74 очка и за два тура до конца сезона обеспечила себе прямое повышение в классе.

«Депортиво» вернулся во вторую испанскую лигу, в которой не выступал четыре года.