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«Асколи», который тренирует Каррера, вылетел в Серию С

10 мая 2024, 23:59
Асколи ПиккиоЛоготип футбольный клуб Асколи Пиккио (Асколи-Пичено)2 : 1Логотип футбольный клуб ПизаПизаМатч завершен

«Асколи», который тренирует Массимо Каррера, обыграл «Пизу» в последнем матче Серии В, однако остался на 18-м месте в турнирной таблице.

Таким образом, «Асколи» вылетел в Серию С по итогам нынешнего сезона. Каррера возглавил клуб в конце сезона. Под его руководством «Асколи» одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:01
Че ни у кого там юбилея не было чтоль?))
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 09:55
В следующем сезоне вернет обратно в серию В! Если конечно спартак не перестанет балду гонять и не вернет Массимо обратно…
ABir
ABir
вчера в 08:22
В целом показал со слабой командой положительный результат. Респект Массимо!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:16
Массимо с прошедшим Юбилеем!!!
Обалдеть...7-й десяток пошёл....
Выглядит молодцом...поджар...моложав и бодр...
Всех благ и процветания....
Ну а Асколи....сами виноваты что столь поздно обратились к Каррере за помощью...
Федун в своё время вовремя успел....
myaq8r3kxgez
myaq8r3kxgez
вчера в 07:27
Массимо в очередной раз доказал, что он физрук.
b64farguf6uu
b64farguf6uu
вчера в 06:11
И тут ему укажут на дверь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 04:36
Это не в юбилей с народной чемпионить...
2f6vt2a8uvha
2f6vt2a8uvha
вчера в 03:24
Поздно пригласили,время было упущенно
Валерыч
Валерыч
вчера в 02:58
Слишком мало времени было у Карреры, чтобы как-то кардинально исправить ситуацию и удержать "Асколи" в Серии В.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 01:20
да, Массимо, главное в жизни не то, сколько раз мы падали.
а то, насколько быстро встали на ноги.
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:38
Не грусти, Массимо у всех бывают взлёты и падения...)
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