«Асколи», который тренирует Каррера, вылетел в Серию С

«Асколи», который тренирует Массимо Каррера, обыграл «Пизу» в последнем матче Серии В, однако остался на 18-м месте в турнирной таблице.
Таким образом, «Асколи» вылетел в Серию С по итогам нынешнего сезона. Каррера возглавил клуб в конце сезона. Под его руководством «Асколи» одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл.
Обалдеть...7-й десяток пошёл....
Выглядит молодцом...поджар...моложав и бодр...
Всех благ и процветания....
Ну а Асколи....сами виноваты что столь поздно обратились к Каррере за помощью...
Федун в своё время вовремя успел....
Обалдеть...7-й десяток пошёл....
Выглядит молодцом...поджар...моложав и бодр...
Всех благ и процветания....
Ну а Асколи....сами виноваты что столь поздно обратились к Каррере за помощью...
Федун в своё время вовремя успел....
а то, насколько быстро встали на ноги.
а то, насколько быстро встали на ноги.