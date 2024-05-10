«Асколи», который тренирует Каррера, вылетел в Серию С

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10 мая 2024, 23:59

«Асколи», который тренирует , обыграл «Пизу» в последнем матче Серии В, однако остался на 18-м месте в турнирной таблице.

Таким образом, «Асколи» вылетел в Серию С по итогам нынешнего сезона. Каррера возглавил клуб в конце сезона. Под его руководством «Асколи» одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл.