Ламин Ямаль установил очередное достижение

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20 мая 2024, 09:57

Матч 37-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Райо Вальекано» стал пятидесятым для нападающего каталонцев и сборной Испании . Таким образом, он стал самым молодым игроком (16 лет 311 дней) за всю историю «сине-гранатовых», которому удалось достичь данной отметки.

За 50 официальных матчей в составе «Барселоны» на счету Ямаля 7 голов и 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что вингер номинирован на приз лучшему молодому игроку 2024 года.