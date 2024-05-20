Ламин Ямаль установил очередное достижение

Матч 37-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Райо Вальекано» стал пятидесятым для нападающего каталонцев и сборной Испании Ламина Ямаля. Таким образом, он стал самым молодым игроком (16 лет 311 дней) за всю историю «сине-гранатовых», которому удалось достичь данной отметки.
За 50 официальных матчей в составе «Барселоны» на счету Ямаля 7 голов и 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что вингер номинирован на приз лучшему молодому игроку 2024 года.
Сливочные пусть дальше считают сколько голов турок забил, а сколько Ямаль, что за 50 матчей 7 голов очень мало, а вот наш Гюлерушка....
Сливочные пусть дальше считают сколько голов турок забил, а сколько Ямаль, что за 50 матчей 7 голов очень мало, а вот наш Гюлерушка....
только аккуратно надо его развивать !
только аккуратно надо его развивать !