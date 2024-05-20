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Ламин Ямаль установил очередное достижение

20 мая 2024, 09:57

Матч 37-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Райо Вальекано» стал пятидесятым для нападающего каталонцев и сборной Испании Ламина Ямаля. Таким образом, он стал самым молодым игроком (16 лет 311 дней) за всю историю «сине-гранатовых», которому удалось достичь данной отметки.

За 50 официальных матчей в составе «Барселоны» на счету Ямаля 7 голов и 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что вингер номинирован на приз лучшему молодому игроку 2024 года.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______
21 мая в 12:17
Месси тоже так начинал, а потом стрельнул хорошо.
Сливочные пусть дальше считают сколько голов турок забил, а сколько Ямаль, что за 50 матчей 7 голов очень мало, а вот наш Гюлерушка....
112910415
112910415
20 мая в 11:48
выдающийся пацан !
только аккуратно надо его развивать !
m62juwzu3wms
m62juwzu3wms
20 мая в 09:59
Новый талант в Барселоне растёт
Гость
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