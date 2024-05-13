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«Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд

вчера, 10:58

В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Арсеналу». Это девятое поражение «манкунианцев» в этом сезоне на «Олд Траффорд» во всех соревнованиях.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд. Ранее такой результат был зафиксирован в сезонах 1920/21, 1930/31, 1933/34, 1962/63 и 1973/74.

Напомним, в текущем сезоне «красные дьяволы» уже установили антирекорд клуба по числу поражений за один сезон АПЛ.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:34, ред.
у МЮ 82 (!!!!!!!!) пропущенных гола во всех турниров за один сезон))))
Восемьдесят два!!!!! Худший показатель с сезона-1970/71.
Юнайтед проиграл 14 матчей в сезоне АПЛ.
Хуже было в сезоне-1989/90 – 16 поражений.
Осталось еще 2 матча плюс финал Кубка Англии.
Кажется, еще никогда антирекорды не обновлялись так часто.
Эрик, не подведи!
Когда то у Фергюсона была такая кошмарная серия. 89-90 годах.
Три года оправдания, фанаты злились на шотландца.
Красные дьяволы встречались с Ноттингем Форест в Кубке Англии
Стервятники уже кружили над Алексом Фергюсоном, ожидая его увольнения в случае поражения. Есть долгожданная победа над НФ.
А потом МЮ выиграл и в финале, расстреляли Кристал Пэлас.
и это спасло Ферги от увольнения.
Представь. Тен Хаг победит Мансити Гвардиолы
и останется у руля МЮ еще на один сезон.
И голландец будет гордый, что участвовал в матче, который изменил историю Юнайтед.
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 11:25
Хаг должен остаться еще на сезон, что бы улучшить эти показатели!
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:13
Хаг бьет рекорды
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 11:10
10Хаг пишет историю назло злопыхателям!
sihafazatron
sihafazatron ответ munrwt2gwypt (раскрыть)
вчера в 11:04
Наверно уже домашних игр у них не будет в этом сезоне. Но если Хаага оставить, то в следующем сезоне он сможет побить рекорд, верим!
munrwt2gwypt
munrwt2gwypt
вчера в 11:01
Эх, надо бы еще разок юбилейный ....
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