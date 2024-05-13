В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Арсеналу». Это девятое поражение «манкунианцев» в этом сезоне на «Олд Траффорд» во всех соревнованиях.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд. Ранее такой результат был зафиксирован в сезонах 1920/21, 1930/31, 1933/34, 1962/63 и 1973/74.
Напомним, в текущем сезоне «красные дьяволы» уже установили антирекорд клуба по числу поражений за один сезон АПЛ.
Восемьдесят два!!!!! Худший показатель с сезона-1970/71.
Юнайтед проиграл 14 матчей в сезоне АПЛ.
Хуже было в сезоне-1989/90 – 16 поражений.
Осталось еще 2 матча плюс финал Кубка Англии.
Кажется, еще никогда антирекорды не обновлялись так часто.
Эрик, не подведи!
Когда то у Фергюсона была такая кошмарная серия. 89-90 годах.
Три года оправдания, фанаты злились на шотландца.
Красные дьяволы встречались с Ноттингем Форест в Кубке Англии
Стервятники уже кружили над Алексом Фергюсоном, ожидая его увольнения в случае поражения. Есть долгожданная победа над НФ.
А потом МЮ выиграл и в финале, расстреляли Кристал Пэлас.
и это спасло Ферги от увольнения.
Представь. Тен Хаг победит Мансити Гвардиолы
и останется у руля МЮ еще на один сезон.
И голландец будет гордый, что участвовал в матче, который изменил историю Юнайтед.
Восемьдесят два!!!!! Худший показатель с сезона-1970/71.
Юнайтед проиграл 14 матчей в сезоне АПЛ.
Хуже было в сезоне-1989/90 – 16 поражений.
Осталось еще 2 матча плюс финал Кубка Англии.
Кажется, еще никогда антирекорды не обновлялись так часто.
Эрик, не подведи!
Когда то у Фергюсона была такая кошмарная серия. 89-90 годах.
Три года оправдания, фанаты злились на шотландца.
Красные дьяволы встречались с Ноттингем Форест в Кубке Англии
Стервятники уже кружили над Алексом Фергюсоном, ожидая его увольнения в случае поражения. Есть долгожданная победа над НФ.
А потом МЮ выиграл и в финале, расстреляли Кристал Пэлас.
и это спасло Ферги от увольнения.
Представь. Тен Хаг победит Мансити Гвардиолы
и останется у руля МЮ еще на один сезон.
И голландец будет гордый, что участвовал в матче, который изменил историю Юнайтед.