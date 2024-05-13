1715587123

вчера, 10:58

В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Арсеналу». Это девятое поражение «манкунианцев» в этом сезоне на «Олд Траффорд» во всех соревнованиях.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд. Ранее такой результат был зафиксирован в сезонах 1920/21, 1930/31, 1933/34, 1962/63 и 1973/74.