Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии

В финальном матче Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Аталанту». Таким образом, Массимилиано Аллегри стал первым тренером в истории, выигравшим данный турнир пять раз (обогнав Свена-Горана Эрикссона и Роберто Манчини, у которых по четыре победы).
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