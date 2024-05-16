Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии

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вчера, 09:24

В финальном матче Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Аталанту». Таким образом, стал первым тренером в истории, выигравшим данный турнир пять раз (обогнав Свена-Горана Эрикссона и Роберто Манчини, у которых по четыре победы).