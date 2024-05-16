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Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии

вчера, 09:24

В финальном матче Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Аталанту». Таким образом, Массимилиано Аллегри стал первым тренером в истории, выигравшим данный турнир пять раз (обогнав Свена-Горана Эрикссона и Роберто Манчини, у которых по четыре победы).

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Все комментарии
Сатрап
Сатрап
вчера в 10:41
Самый недооцененный физрук Италии, хотя его футбол и эффективен, но он немного устарел. Фанаты сами не способны понять что им надо - победы или игру в стиле Гвардиолы как у Манчестер Сити. Сами в себе разберитесь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:29
Юве с очередным титулом ! Ну и Аллегри тоже !)
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:27
Поздравление Массимилиану - отличный результат!
87k3m2qkbm45
87k3m2qkbm45
вчера в 09:26
Самый титулованный физрук в Италии
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