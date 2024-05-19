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вчера, 16:00

В элитных лигах мало сезонов без поражений.

В целом сложная задача. У «Зенита» такого сезона нет, как и у «Спартака». У великих серийных чемпионов разных десятилетий тоже нет галочки в графе «сезон без поражений». Но «Байер» обогнал «Баварию». Хаби Алонсо вписал свое имя в историю элитных лиг. Пора вспомнить остальные команды и тренеров, ведь их было немного.

2024 год. «Байер» Хаби Алонсо

В Леверкузене вручили «серебряную салатницу». Финский голкипер Градецки понес трофей на трибуну, Алонсо к нему присоединился. Весь город и округа гуляли, счастливы, что дожили до момента, когда «Байер» снял ярмо неудачника. Всё, теперь с ценным трофеем. Хотя Джака, Фримпонг и Вирц не могут гулять долго. В среду финал Лиги Европы, а затем в субботу финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна». Есть серия без поражений во всех турнирах, её мечтают продлить.

2012 год. «Ювентус» Антонио Конте

Алонсо легко перебил достижение чемпионов из «Ювентуса», его «Байер» сыграл вничью 6 раз в 34 турах, а команда Конте собрала 15 мировых в 38 играх. Но Антонио и его подопечные – Буффон, Кьеллини, Видаль, Красич и Дель Пьеро, тоже заслужили внимание и место в истории. Показательно, что накануне того идеального сезона «Милан» отдал «Ювентусу» свободным агентом ветерана Пирло. «Списали», но Андреа вернул «бьянконери» величие. «Ювентус» выиграет 9 чемпионств подряд, стартовав без поражений.

2004 год. «Арсенал» Арсена Венгера

Многие обращают внимание на 12 ничьих, пытаясь уколоть Венгера. Но АПЛ начала века являлась сложнейшим турниром даже для богатых клубов вроде МЮ и «Арсенала». «Челси» ещё не заполучил Моуриньо. Но ни у Жозе, ни у Гвардиолы спустя годы нет сезона без поражений. А у французского тренера Арсена Венгера такой чемпионат имеется. Тот «Арсенал» был ярким, смелым, наглым и полностью заслужил место в истории. «Неуязвимые» забрались на высоту, где в новом веке бывали только Алонсо и Конте, которому пора вернуться к работе.

1992 год. «Милан» Фабио Капелло

Тренер Сакки создал великий «Милан», повлиял на мировую футбольную тактику, а затем великий сапожник пошел тренировать сборную Италии. Капелло забрал его «Милан». «Россонери» подписали 12 ничьих в 34 турах, ставили на крутую игру в защите с Мальдини и Барези. В центре поля был Анчелотти и голландцы – Райкард и Гуллит, а в атаке забивал много мячей их соотечественник ван Бастен. «Ювентус» четыре раза проиграл, а «Милан» не оступился. Это был первый такой путь в элитных лигах за много десятилетий.

1979 год. «Перуджа» Иларио Кастаньера

Хотя «Перуджа» не проиграла ни одного матча за сезон, команда бывшего форварда клуба Иларио Кастаньера не стала чемпионом. Зато дрались за каждое очко, словно ожившие мифические «грифоны». У «Перуджи» было 19 мировых в 30 турах, мало забивали и мало пропускали. «Милан», проиграв три матча, стал чемпионом, но «грифоны» боролись за титул до конца. Жаль, что ничья с «Болоньей» поставила точку. Позже тренер Кастаньер поможет «Милану» вернуться из Серии В, но чемпионом Италии так и не станет.

1932 год. «Реал Мадрид» Липпо Гертцки

«Реал» прошёл сезон без поражений за 47 лет до успеха «Перуджи». В отличие от итальянцев, испанцы выиграли чемпионат страны. В 1930-х годах далеко не все элитные лиги существовали, Бундеслига появилась намного позже. Не у всех были чемпионаты по круговой системе. Речь о четвертом сезоне в истории Примеры. В лиге было 10 участников, задача у «Реала» была намного проще, чем у «Перуджи», «Милана», «Арсенала» и «Ювентуса». Зато с 10 победами и 8 мировыми именно команда венгерского тренера Липпо Гертцки впервые в истории стала чемпионом. «Реал» ярко начал трофейный путь в Ла Лиге, но в том сезоне звался «Мадридом». Монархия пала, слово «королевский» на время убрали. Как и тренера Гертцки. Зато позже Липпо трижды станет чемпионом Португалии с «Бенфикой».

1930 год. «Атлетик» Фреда Пентланда

В год проведения первого чемпионата мира появился первый и один из двух чемпионов без поражений в истории Примеры. Второй по счёту сезон в чемпионате Испании, первый в истории титул «Атлетика» из Бильбао. Гордые баски оставили позади чемпионов из «Барселоны». Команда была роскошной, 63 гола в 18 турах, ни одного поражения, 6 ничьих. Тот «Атлетик» выступил круче, чем удалось «Реалу» через несколько лет. Басков тренировал ветеран Первой мировой мистер Фредрик Пентланд. Часто заходил в «Атлетик», в начале 1930-х был особенно удачный период с множеством побед в Кубке Испании, крутой игрой форвардов Баты и Горостисы. Лишь гражданская война в Испании заставила Пентланда вернуться в Объединенное Королевство.



1889 год. «Престон» Уильяма Саделла

Прозвище «неуязвимые» получили в первом сезоне в истории английской Футбольной лиги. Двенадцать команд, 22 матча на брата, при равенстве очков выше располагалась команда с лучшим соотношением мячей, а не их разницей. И «Престон Норд Энд» выиграл «золотой дубль». «Астон Вилла» осталась далеко позади, а управлял процессом у чемпионов мистер Уильям Саделл. Хитрый был жук. Первым догадался платить футболистам зарплаты, из-за чего был скандал, «Престон» пропустил один год. Но дальше легализовали выплаты для всех команд. Саделл объяснял игрокам задумки с помощью доски и фишек. Именно Уильям предложил название Футбольная лига.

«Неуязвимые» выиграли 18 матчей при 4 ничьих, забили 74 мяча в 22 играх. «Престон» был хорош, однажды в Кубке Англии разгромили соперника 26:0. Вот только хитрого Саделла поймали. Уильям управлял заводом по переработке хлопка. Формально записывал в число заводчан шотландских технарей из «Престона», а также воровал для них деньги. Украл большую сумму, но себе ничего не взял, всё отдал игрокам. В 1895-м осудили на три года. После выхода из тюрьмы майор Саделл уехал в Южную Африку, где стал спортивным журналистом и пионером футбола. История на 135 лет от Саделла до Алонсо, который не ворует деньги для игроков «Байера», зато в 42 года уже в списке лучших тренеров мира.