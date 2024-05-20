Слишкович назначен главным тренером «Спартака»

С 16 мая Владимир Слишкович заявлен в РПЛ как главный тренер «Спартака». «Красно-белые» были вынуждены пойти на такой шаг из-за «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской федерации».
Ранее сообщалось, что летом «Спартак» возглавит Деян Станкович.
и все таки главный матч проиграл.
выход в финали завоевание кубка, и у него был шанс въехать на коне полноценным триумфатором (главный тренер )
раз важный матч в жизни Слишкович слил, т о ему в Спартаке делать нечего.
еще убрал Зиньковского!!!
Спартак - кладбище тренеров, футболистов, надежд.
все – игроки, тренеры, журналисты, болельщики – вечно друг от друга чего-то ждут, вечно друг другу что-то доказывают, вечно друг друга раздражают.
надеюсь, Станкович наведет железный порядок нерадзурри.
и все таки главный матч проиграл.
выход в финали завоевание кубка, и у него был шанс въехать на коне полноценным триумфатором (главный тренер )
раз важный матч в жизни Слишкович слил, т о ему в Спартаке делать нечего.
еще убрал Зиньковского!!!
Спартак - кладбище тренеров, футболистов, надежд.
все – игроки, тренеры, журналисты, болельщики – вечно друг от друга чего-то ждут, вечно друг другу что-то доказывают, вечно друг друга раздражают.
надеюсь, Станкович наведет железный порядок нерадзурри.