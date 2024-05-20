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Слишкович назначен главным тренером «Спартака»

вчера, 12:13

С 16 мая Владимир Слишкович заявлен в РПЛ как главный тренер «Спартака». «Красно-белые» были вынуждены пойти на такой шаг из-за «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской федерации».

Ранее сообщалось, что летом «Спартак» возглавит Деян Станкович.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 15:42
босниец заложник ситуации. да, пытался вырулить как мог после испанца.
и все таки главный матч проиграл.
выход в финали завоевание кубка, и у него был шанс въехать на коне полноценным триумфатором (главный тренер )
раз важный матч в жизни Слишкович слил, т о ему в Спартаке делать нечего.
еще убрал Зиньковского!!!
Спартак - кладбище тренеров, футболистов, надежд.
все – игроки, тренеры, журналисты, болельщики – вечно друг от друга чего-то ждут, вечно друг другу что-то доказывают, вечно друг друга раздражают.
надеюсь, Станкович наведет железный порядок нерадзурри.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:36
Как всегда у руководства Спартака Ералаш
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:27
О футбольные Боги!
Да когда уже в Промкооперации будет порядок?!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:20
С..ич вместо С..ич. Чтобы никто не догадался в случае чего)
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:06
Есть такое чувство, что если Станкович провалится, Слишкович подхватит сразу же, без раскачки
альсато
альсато
вчера в 13:01
Пулемет (Станковый) послал куда ...по дальше после игры Балтика-Спартак))))
rhwhrh47muva
rhwhrh47muva
вчера в 12:56
Ничего не изменится, будет таким же как и Ваноли, и Тедеско, и Абаскаль. Дело не в тренере, а в системе.
lotsman
lotsman
вчера в 12:37
А зачем объявляли Станковича?
112910415
112910415
вчера в 12:18
на 2 матча, получается !
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:15
Не перемудрили бы, как обычно...
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