Слишкович назначен главным тренером «Спартака»

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вчера, 12:13

С 16 мая заявлен в РПЛ как главный тренер «Спартака». «Красно-белые» были вынуждены пойти на такой шаг из-за «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской федерации».

Ранее сообщалось, что летом «Спартак» возглавит Деян Станкович.