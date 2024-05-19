Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Адиев: «Контракт скоро истекает, по будущему есть определённые проблемы»

вчера, 19:17

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался на тему своего будущего в грозненском клубе.

Контракт специалиста истекает по окончании сезона.

Мой контракт скоро истекает, по моему будущему есть определённые проблемы, но я готов оказывать помощь своему родному клубу в плане видения определённых позиций.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Монако» подпишет новый контракт со своим голкипером
Сегодня, 13:31
Слишкович назначен главным тренером «Спартака»
Сегодня, 12:13
Сессеньон покинет «Тоттенхэм»
Сегодня, 11:04
Адиев рассказал о проблемах в продлении контракта с «Ахматом»
Сегодня, 10:51
Агент Заболотного рассказал, останется ли его клиент в «Сочи»
Сегодня, 09:32
Карпин сообщил, что будет работать в «Ростове» в следующем сезоне
Вчера, 23:45
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:38
У него сб
Казахстана - гораздо более привлекательное. И престижное место. А совмещать он не хочет
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:35
Тренер должен быть из местных... Адиев как раз подходит, задачу свою выполнил, оставил Ахмат в РПЛ, но 1:7 с Балтикой и 1:5 пока с Зенитом...?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:09
Адиев хорош.
и он как тренер, вырастет в клубе и будет ставить атакующий футбол.
но команда нуждается свежей крови.
состав так себе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:07
других тренеров вряд ли найдут.
Ахмат должен возглавит тренер, который подходит по многим параметрам.
лучшего кандидата просто нет
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:21
Может скоро и решится! Поглядим
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:20
Магомед сделал свое дело оставил Ахмат в РПЛ, Магомед может уходить!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 