Адиев: «Контракт скоро истекает, по будущему есть определённые проблемы»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался на тему своего будущего в грозненском клубе.
Контракт специалиста истекает по окончании сезона.
Мой контракт скоро истекает, по моему будущему есть определённые проблемы, но я готов оказывать помощь своему родному клубу в плане видения определённых позиций.
Казахстана - гораздо более привлекательное. И престижное место. А совмещать он не хочет
Казахстана - гораздо более привлекательное. И престижное место. А совмещать он не хочет
и он как тренер, вырастет в клубе и будет ставить атакующий футбол.
но команда нуждается свежей крови.
состав так себе.
и он как тренер, вырастет в клубе и будет ставить атакующий футбол.
но команда нуждается свежей крови.
состав так себе.
Ахмат должен возглавит тренер, который подходит по многим параметрам.
лучшего кандидата просто нет
Ахмат должен возглавит тренер, который подходит по многим параметрам.
лучшего кандидата просто нет