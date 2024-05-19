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Джикия: «Реакция, когда услышал о решении „Спартака“? Благодарность»

вчера, 17:35

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о решении клуба не продлевать с ним контракт.

18 мая «красно-белые» объявили об уходе игрока по окончании сезона.

Мне сказали об этом решении не так давно. Какая была реакция, когда услышал? Благодарность. Сегодня было очень приятно слышать и видеть поддержку болельщиков, это дорогого стоит. В голове было, что, когда моя карьера в «Спартаке» закончится, чтобы это было именно так, для меня это было важно.

Переговоры я ни с кем не вёл. Что касается интереса из-за рубежа, возможно, он сейчас есть, возможно, и из Турции. Посмотрим спокойно, до последнего матча ещё есть время. Красиво закончим историю.

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Все комментарии
89mxyyudey4g
89mxyyudey4g
вчера в 20:06
Трудно поверить в такую реакцию.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:00
Георгий, знаю одно: что-то у тебя получалось, что-то нет, но в каждом матче ты выкладывался по полной, отдавая игре душу и сердце. Кроме всего прочего, у тебя уникальное для футболиста качество: ни в одном из матчей ты не сыграл преднамеренно грязно. Для защитника это действительно уникально.
Команда "потеряла" капитана, но не потеряла человека, который останется в сердцах одноклубников и болельщиков. Не сомневаюсь, что ты продолжишь играть, а мы будем следить за тобой, желая в душе успеха. Счастливого пути. Спасибо.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:23
Молодец... Всё по взрослому объяснил...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:19
Хороший защитник без работы не останется - это точно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:13
Уйдёт в другой столичный клуб, отгрузит гол-другой народной...
lotsman
lotsman
вчера в 18:13
Ни одного лишнего слова, всё корректно, молодец.
112910415
112910415
вчера в 17:53
ох, как загадочно !
adekvat
adekvat
вчера в 17:48
Красиво закончим историю на пятом месте.
ABir
ABir
вчера в 17:40
Так и надо расставаться по любви, без взаимных обид и скандалов. Джикия ушел по мужски с гордо поднятой головой. Спасибо за годы, проведенные в Спартаке, Капитан!
drug01
drug01
вчера в 17:39
Интересная реакция! Я не согласен в решении!
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