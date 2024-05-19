Джикия: «Реакция, когда услышал о решении „Спартака“? Благодарность»

Защитник и капитан московского «Спартака» высказался о решении клуба не продлевать с ним контракт.

18 мая «красно-белые» объявили об уходе игрока по окончании сезона.

Мне сказали об этом решении не так давно. Какая была реакция, когда услышал? Благодарность. Сегодня было очень приятно слышать и видеть поддержку болельщиков, это дорогого стоит. В голове было, что, когда моя карьера в «Спартаке» закончится, чтобы это было именно так, для меня это было важно.

Переговоры я ни с кем не вёл. Что касается интереса из-за рубежа, возможно, он сейчас есть, возможно, и из Турции. Посмотрим спокойно, до последнего матча ещё есть время. Красиво закончим историю.