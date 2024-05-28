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Артета — лучший тренер АПЛ по версии Globe Soccer Awards

вчера, 22:12

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получил награду от Globe Soccer Awards в номинации «Лучший тренер АПЛ сезона 2023/24».

«Канониры» заняли второе место в чемпионате, набрав 89 очков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:01
я бы поддержал !
Capral
Capral ответ Александр Векшин (раскрыть)
сегодня в 09:41
Так ты на даче, сейчас? Теперь понятно. Ну, хорошо, Дружище, тогда- Здоровья тебе, а Реалу- победы в финале!!!!!!!!!!!!!!!!! Я на связи. Надолго не пропадай!!! Удачи!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍
Александр Векшин
Александр Векшин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:44
...доброго утра! Всё идет своим чередом, за бортом жара, начинаю с утра с полива грядок и тд и тп...! волнительно посмотрел проводы Кросса, про игру одного известного клуба с Краснодаром промолчу(слал срочные телеграммы Тюкавину, оказывается он на другом поле играл, его хоть кто нибудь видел).
Господи, а этот поклон к всевышнему от Семака, народного надо давать. Жду с нетерпением ЧЕ, Олимпиаду, не знаю на играх Брикса будет футбол али нет...?! Посылы реже, поскольку пишу в смартфоне, старость не радость! Желаю здоровья и береги себя...! А,
ещё МЮ с перепуга кубок взял, я даже ни капли
не принял, от всемирного удивления... Всё, пока!
..
rekvp3x2keth
rekvp3x2keth
сегодня в 04:37
Чуть-чуть не хватило, что бы стать лучшим без всяких сомнений, а так тренер Сити ему главный конкурент.
5xr6m8drrc2g
5xr6m8drrc2g
сегодня в 02:31
Согласен на все сто процентов,Микель лучший
Capral
Capral ответ Александр Векшин (раскрыть)
сегодня в 00:14
Ты куда пропал, Дружище?!
Приветище, конечно!!!!!!! Ты так больше не пугай!!! Думал, подожду еще недельку, но потом- начну бить тревогу, по поводу твоего исчезновения.
Если, конкретно, по Арсеналу и по Венгеру, в частности, то не особо любил его футбол. Когда он проиграл Лобановскому, в 1997, это я понять мог, но поражение от Михайличенко, в Киеве, до сих пор понять не могу...

Не отрицаю его тренерских достоинств, но футбол Артеты- мне импонирует больше. Веселый футбол, я бы даже сказал бесстрашный, хотя и несколько авантюрный, если вспомнить первую игру с Баварией в ЛЧ... Но в целом- очень приятное впечатление производит футбол Артеты. Очень хотелось бы, увидеть победу Арсенала в АПЛ!!!!!!!

Ну, а ты, как- готовишься к финалу? Я тут, недавно, статейку прочел, в немецкой печати, пишут- не так страшен Реал, как кажется, и приводят пример с Баварией, в недавнем полуфинале... Но, в любом случае- я за Реал!!! Удачи, вам- болельщикам Реала и клубу!!!!!!!
Александр Векшин
Александр Векшин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:47
...доброго калужского вечерка, старина! А я честно хочу признаться устал я от наследия Венгера, вот так мне казалось игра арсеналовская в последнее время! И вот прекрасные перемены, только позавидовать и порадоваться хочется, не точно мои нервомотатели из МЮ...!
Capral
Capral
вчера в 22:52
Очень рад за этого тренера!!!!!!! Построил- интересную команду, боеспособную!!! Желаю ему и его команде, в следующем сезоне- стать чемпионами!!!!!!! Команда, давно созрела для титула!!! В лучшей лиге мира, конечно, сделать это непросто, учитывая, какой монстр в лице МС препятствует лондонской мечте, но стремиться к титулу надо!!!!!!! Поэтому, вперед- канониры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
drug01
drug01
вчера в 22:43
Теперь надо поставить задачу быть первыми!
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