Артета — лучший тренер АПЛ по версии Globe Soccer Awards

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получил награду от Globe Soccer Awards в номинации «Лучший тренер АПЛ сезона 2023/24».
«Канониры» заняли второе место в чемпионате, набрав 89 очков.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получил награду от Globe Soccer Awards в номинации «Лучший тренер АПЛ сезона 2023/24».
«Канониры» заняли второе место в чемпионате, набрав 89 очков.
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Господи, а этот поклон к всевышнему от Семака, народного надо давать. Жду с нетерпением ЧЕ, Олимпиаду, не знаю на играх Брикса будет футбол али нет...?! Посылы реже, поскольку пишу в смартфоне, старость не радость! Желаю здоровья и береги себя...! А,
ещё МЮ с перепуга кубок взял, я даже ни капли
не принял, от всемирного удивления... Всё, пока!
..
Господи, а этот поклон к всевышнему от Семака, народного надо давать. Жду с нетерпением ЧЕ, Олимпиаду, не знаю на играх Брикса будет футбол али нет...?! Посылы реже, поскольку пишу в смартфоне, старость не радость! Желаю здоровья и береги себя...! А,
ещё МЮ с перепуга кубок взял, я даже ни капли
не принял, от всемирного удивления... Всё, пока!
..
Приветище, конечно!!!!!!! Ты так больше не пугай!!! Думал, подожду еще недельку, но потом- начну бить тревогу, по поводу твоего исчезновения.
Если, конкретно, по Арсеналу и по Венгеру, в частности, то не особо любил его футбол. Когда он проиграл Лобановскому, в 1997, это я понять мог, но поражение от Михайличенко, в Киеве, до сих пор понять не могу...
Не отрицаю его тренерских достоинств, но футбол Артеты- мне импонирует больше. Веселый футбол, я бы даже сказал бесстрашный, хотя и несколько авантюрный, если вспомнить первую игру с Баварией в ЛЧ... Но в целом- очень приятное впечатление производит футбол Артеты. Очень хотелось бы, увидеть победу Арсенала в АПЛ!!!!!!!
Ну, а ты, как- готовишься к финалу? Я тут, недавно, статейку прочел, в немецкой печати, пишут- не так страшен Реал, как кажется, и приводят пример с Баварией, в недавнем полуфинале... Но, в любом случае- я за Реал!!! Удачи, вам- болельщикам Реала и клубу!!!!!!!
Приветище, конечно!!!!!!! Ты так больше не пугай!!! Думал, подожду еще недельку, но потом- начну бить тревогу, по поводу твоего исчезновения.
Если, конкретно, по Арсеналу и по Венгеру, в частности, то не особо любил его футбол. Когда он проиграл Лобановскому, в 1997, это я понять мог, но поражение от Михайличенко, в Киеве, до сих пор понять не могу...
Не отрицаю его тренерских достоинств, но футбол Артеты- мне импонирует больше. Веселый футбол, я бы даже сказал бесстрашный, хотя и несколько авантюрный, если вспомнить первую игру с Баварией в ЛЧ... Но в целом- очень приятное впечатление производит футбол Артеты. Очень хотелось бы, увидеть победу Арсенала в АПЛ!!!!!!!
Ну, а ты, как- готовишься к финалу? Я тут, недавно, статейку прочел, в немецкой печати, пишут- не так страшен Реал, как кажется, и приводят пример с Баварией, в недавнем полуфинале... Но, в любом случае- я за Реал!!! Удачи, вам- болельщикам Реала и клубу!!!!!!!