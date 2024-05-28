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Беллингем — лучший игрок Ла Лиги сезона 2023/24

вчера, 21:55

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги сезона 2023/24.

Англичанин провёл 28 матчей в турнире, забил 19 голов и отдал 6 ассистов.

Для 20-летнего футболиста сезон стал первым, проведённым в футболке «сливочных».

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Все комментарии
Александр Векшин
Александр Векшин ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 19:49
...спасибо за оценку моего поэтического взгляда на игру Джуда ,заверяю вас сударь, мы в Реале сделаем так что было как вечный огонь, как вечный двигатель...! До встречи встречи в дерби, хотя от Левандовкого уже тошнит!!!
112910415
112910415
сегодня в 18:05
и с этим можно согласиться
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Александр Векшин (раскрыть)
сегодня в 13:44, ред.
Охарактеризовали точно так как есть. Что Джуд мелькнул ярче метеорита. Но, метеорит горит не долго, буквально несколько секунд. А нужно чтобы горело постоянно как допустим яркая звезда, хотя звёзды тоже горят только по ночам.
Самая большая проблема современного футбола это чрезмерно большое внимание молодым талантам. Это внимание проявляется и деньгами, и отступными в миллиард, и большим количеством СМИ которые пишут все что угодно, лижьбы прочитали. А объект то совсем ещё молодой, он не готов быть в 17-18 лет миллионером, он ещё не знает как справляться с большим давлением СМИ и социальных сетей, он ещё совсем слабый психологически.... И стоит споткнуться все.... Начинается обратная сторона жизни, депрессия, алкоголь, итак далее.... А имея в кармане миллион долларов поверьте очень много будут вокруг людей которые хотят отнять у объекта эти деньги.

Итог. Загорелась звезда, и не успев толком по гореть упала как метеорит. Это плохо. Им надо сперва дать возможность укрепится, психологически, физически, научить быть устойчивыми жизненным ситуациям, а потом поощрять и деньгами и вниманием СМИ социальных сетей.... Именно тогда она будет гореть долго и сильно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:05
Близко он не лучший
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:49
я тоже за Крооса.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:38
Хороший полузащитник,правильный выбор.
Арман Ажимуратов
Арман Ажимуратов ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 08:03
Точно!
Арман Ажимуратов
Арман Ажимуратов ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:02
    Арман Ажимуратов
    Арман Ажимуратов
    сегодня в 08:00
    Игрок на сезон/полтора.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:50
    Как они смели не отдавать награду Меське?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 00:12, ред.
    Вини, если бы не был таким тупым по жизни, в футбольном смысле мог реально на эту награду претендовать..., ведь играет в ЛЧ он круче не только Беллингема, но и всех игроков из топ 5, что хоть и косвенно - жирнейший бонус всему чемпу Испании. Да и в Ла Лиге явно не на последних ролях - 15 банок + 6 ассистов это нехило.
    Но он тупой... + борзой.
    А Тебасу не нужно, чтоб олигофрен стал вывеской Примеры.

    P.S. Имхо. По ЗМ, если РМ возьмёт ушастого, думаю будет таже песня. Хотя я б предпочёл Кросса. Немецкий футбольный конструктор просто блистательный сезон провёл.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 00:09
    Беллингем провел мощное начало сезона, но быстро сдулся. Довбик и Серлот провели сезон лучше него, а если из Реала выбирать, то Винисиус лучший.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 23:56
    А Захарян почему не лучший?
    амурец
    амурец
    вчера в 23:45
    Ну может и по праву, Джуд конечно заслужил аплодесменты, но на мой взгляд лучшим был Вини
    Capral
    Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
    вчера в 23:39
    1000%, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:29, ред.
    Если я не ошибаюсь, определение лучшего игрока - сугубо субъективное мнение экспертов и не учитывает показатели игрока по системе гол - плюс пас. Если ошибаюсь, поправьте. Если нет, то выбор лучшего - дело вкуса. И не более.
    В любом случае, быть признанным лучшим в 20 лет, в Испании, напичканной игроками высокого уровня, - несомненное достижение Беллингема.
    Александр Векшин
    Александр Векшин
    вчера в 23:27
    ...Джуд это яркое явление, подобно метеориту, упавшему в стан Реала, уже трудно представить
    игру команды без его участия! Я уже молчу об
    усилении сборной Англии перед Евро-24...!Достоин парень!
    Dead Body 13
    Dead Body 13 ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 23:19
    Извини, но это у тебя - непонимание позиции Довбика. Он - классический столб а-ля Дзюба, все пасы идут на него. И даже при этом Беллингем по количеству голов за матч его обгоняет (как и Сорлот), несмотря на 7 пенальти Довбика. При этом Джуд играет по всему полю от штрафной до штрафной, и всё равно обгоняет столба.
    AgamagA_______
    AgamagA_______
    вчера в 23:15
    Стыдоба. По каким критериям он стал лучшим, если в Реале были игроки лучше. Вини, Тони, Родриго...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 22:57
    И если уж совсем придираться, то Довбик сыграл 32 матча, а Джуд сыграл 27 матчей.

    Довбик 7 голов с пенальти. 7 !!!
    Джуд пенальти только один раз пробил, как итог - 1 гол с пенальти.

    19 - 1 = 18

    24 - 7 = 17

    Упс... У полузащитника больше голов с игры чем у напа????
    А матчей то меньше сыграно...

    А теперь пошути еще раз про Переса, про 100 лямов. А то с двух раз не поняли.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:53
    Как-же тяжело каталонским теперь объяснить всё это... простое
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    вчера в 22:51, ред.
    Как по мне Винисиус пахал больше всех. Да он иногда выходил из себя, но пахал не мало. Стабильно. Думаю из-за этой награды Беллингема у младшего нигера будет дымить, а если после перехода Мбаппе то совсем внимание уйдет от него. И сразу пойдут разговоры что Вини не доволен своей роли в реале, и ищет себе другой клуб....
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 22:49
    Я видел игру Джуда. И это лично для меня довод. Я видел, что человек тащил Реал именно в тот момент, когда клуб покинул Бенз, не играл Вини. Джуд стал тем, кто забивал голы и приносил очки, которые помогли ввиграть чемпионство. Он порвал Барсу.

    Я видел дважлы матчи Жироны. Оба против Реала. Где там были Довбики и прочие? Счета напомнить?
    Реал единственный клуб, кто показал Жироне их настоязее место. Два разгрома в одну калитку.

    Ни Атлетико, ни Барса с этим не справились.

    И еще один нюанс. Довбик - нап.
    Джуд - полузащитник.
    По голам шли вровень.
    3ton
    3ton ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 22:40
    А чем Довбик не лучший игрок Ла Лали ?
    7млн заплатили , стабильно провел сезон

    Научитесь приводить доводы адекватные ,не писать пустой набор слов😂😂

    Как-то надо было 100 млн Пересу пропиарить
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 22:38
    А теперь он вместе с Черепашкой будут главными кандидатами на ЗМ, если черепашку опрокинут в очередной раз с мячиком золотым, зарево будет наблюдать вся Каталония)))
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Награда же не лучшему бомбардиру, а лучшему игроку.
    Им мог стать и Тони Кроос к примеру. А он еще меньше забил .
    Довбик своб награду получил, лучший снайпер. Может если б прыгнули выше Барсы и Белингхема бы обошел.
    Что касается Джуда, то фантастический первый круг, и второй до встречи с Барсой. Потом спад, который был особенно в ЛЧ заметен.
    wmpu2n97mveh
    wmpu2n97mveh ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 22:24
    По игре он и Вини были лучшими. Как он похоронил Барсу в двух матчах.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:18
    Думаю его игра достойна называться лучшей и без ограничений Ла Лигой....гараздо шире...
    3ton
    3ton
    вчера в 22:17
    Ахахха
    4 бомбардир сезона 🤣🤣

    Ничего , что в первом сезоне в Ла Лиге Довбик забил 24 гола и 8 передач сделал )))

    Но надо пропиарить 100 млн покупку Переса
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 22:14
    Для 20-летнего игрока - это выдающееся достижение.
    Гость
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