Беллингем — лучший игрок Ла Лиги сезона 2023/24

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги сезона 2023/24.
Англичанин провёл 28 матчей в турнире, забил 19 голов и отдал 6 ассистов.
Для 20-летнего футболиста сезон стал первым, проведённым в футболке «сливочных».
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги сезона 2023/24.
Англичанин провёл 28 матчей в турнире, забил 19 голов и отдал 6 ассистов.
Для 20-летнего футболиста сезон стал первым, проведённым в футболке «сливочных».
Им мог стать и Тони Кроос к примеру. А он еще меньше забил .
Довбик своб награду получил, лучший снайпер. Может если б прыгнули выше Барсы и Белингхема бы обошел.
Что касается Джуда, то фантастический первый круг, и второй до встречи с Барсой. Потом спад, который был особенно в ЛЧ заметен.
Им мог стать и Тони Кроос к примеру. А он еще меньше забил .
Довбик своб награду получил, лучший снайпер. Может если б прыгнули выше Барсы и Белингхема бы обошел.
Что касается Джуда, то фантастический первый круг, и второй до встречи с Барсой. Потом спад, который был особенно в ЛЧ заметен.
Я видел дважлы матчи Жироны. Оба против Реала. Где там были Довбики и прочие? Счета напомнить?
Реал единственный клуб, кто показал Жироне их настоязее место. Два разгрома в одну калитку.
Ни Атлетико, ни Барса с этим не справились.
И еще один нюанс. Довбик - нап.
Джуд - полузащитник.
По голам шли вровень.
Я видел дважлы матчи Жироны. Оба против Реала. Где там были Довбики и прочие? Счета напомнить?
Реал единственный клуб, кто показал Жироне их настоязее место. Два разгрома в одну калитку.
Ни Атлетико, ни Барса с этим не справились.
И еще один нюанс. Довбик - нап.
Джуд - полузащитник.
По голам шли вровень.