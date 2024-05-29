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Магкеев покидает «Локомотив»

вчера, 17:50

Защитник Станислав Магкеев покидает «Локомотив» на правах свободного агента. Об этом клуб написал на своём сайте.

25-летний воспитанник «Локомотива» дебютировал в 2019 году и с тех пор не покидал команду.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 18:34, ред.
Конечно жалко, что уходят свои воспитанники, но если смотреть правде в глаза, то пользы команде они не приносят.
Стас и Рифат хорошие, сильные игроки, но с одной проблемной, они "хрустальные". Они больше лечатся, чем играют, да и на свой уровень никак не могут выйти, особенно Рифат.
Удачи им и поменьше травм.
А по поводу своих воспитанников печалиться не стоит школа Локо, кстати лучшая на сегодня в России, каждый год даёт солидное пополнение для главной команды.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:55, ред.
молодцы железнодорожники сколько у них балласта и они смело от него избавляются, а в Зените наоборот весь балласт продлевают не понятно зачем
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