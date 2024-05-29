Защитник Станислав Магкеев покидает «Локомотив» на правах свободного агента. Об этом клуб написал на своём сайте.
25-летний воспитанник «Локомотива» дебютировал в 2019 году и с тех пор не покидал команду.
Защитник Станислав Магкеев покидает «Локомотив» на правах свободного агента. Об этом клуб написал на своём сайте.
25-летний воспитанник «Локомотива» дебютировал в 2019 году и с тех пор не покидал команду.
Стас и Рифат хорошие, сильные игроки, но с одной проблемной, они "хрустальные". Они больше лечатся, чем играют, да и на свой уровень никак не могут выйти, особенно Рифат.
Удачи им и поменьше травм.
А по поводу своих воспитанников печалиться не стоит школа Локо, кстати лучшая на сегодня в России, каждый год даёт солидное пополнение для главной команды.
Стас и Рифат хорошие, сильные игроки, но с одной проблемной, они "хрустальные". Они больше лечатся, чем играют, да и на свой уровень никак не могут выйти, особенно Рифат.
Удачи им и поменьше травм.
А по поводу своих воспитанников печалиться не стоит школа Локо, кстати лучшая на сегодня в России, каждый год даёт солидное пополнение для главной команды.