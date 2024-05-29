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Дзюба ушёл из «Локомотива»

вчера, 14:55

Нападающий Артём Дзюба покидает «Локомотив».

За команду он выступал с февраля 2023 года.

В 39 матчах игрок забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:42
Дзюба не лидер раздевалки, а её диктатор. Дзюба не только языком молоть горазд, но и руками работать не промах. В целом Дзюбу винить не за что. Он своих качеств никогда не скрывал, не маскировался. Так что все знали с кем дело имеют. В этом плане он честен, не лицемер.
nej5a46bxgew
nej5a46bxgew
вчера в 20:28
Зачем он вообще туда приходил.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
Честно говоря, Виктор, ненамного меня хватило. Видимо, никогда я не стану специалистом по дырявости, я понимаю, наш гуру, который настолько изучил предмет, что я ему точно в подмётки не гожусь по этому вопросу. Придётся полагаться на его суждения опять отныне((
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:56
- А ведь предупреждали же Локо - не уживётесь вы с ним! Да ну, да вы что, Дзюба - лидер раздевалки, ещё и в рекламе снимается, по всем каналам его показывают... К сожалению, это единственное, что он умеет делать. Языком молоть. Да, в рекламе, это необходимо. В раздевалке? Ну может иногда. Хотя для этого есть тренер команды и её капитан. А, вообще-то, задача футболиста-нападающего - играть в футбол и забивать голы. А для того, что делает Дзюба, есть Петросян. Ну, на худой конец, Камеди...
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 18:20
Рукоблуд, но хотя бы не дырявый.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:13
Если в поднебесную команду - то это как в Барселону направление от фк Зенит.
Вперёд Артём!!!
Городецкий
Городецкий
вчера в 18:13
Артем молодец. Он неоднозначный по поведению и характеру, но рекорды, поставленные им уже в истории Российского футбола.
При такой харизме и умению эпатировать публику он мог бы стать неплохим ведущим или шоумэном.
Но мне бы хотелось чтобы он ещё поиграл))
112910415
112910415
вчера в 17:17
теперь если только в Китай !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:23
Ему вообще пора завязывать с футболом.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:16
Рука руке рознь ...
2c6333qansgz
2c6333qansgz
вчера в 16:13, ред.
Дзюба пошел по рукам.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:46
Он работал не покладая рук
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:27, ред.
Леонид Викторович ждёт его в Поднебесной!
Небось одному скучно там и на рынок не с кем вырулить на Китай шоппинг))
Шуnя771
Шуnя771 ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 15:26, ред.
Вот тут коллега с Вами и соглашусь и не соглашусь...))
Галактионову действительно надо быть аккуратнее в рукопожатиях - смотря какую руку маэсто кожаного мяча подаст.... вдруг "грехоблудие" перейдёт через рукопожатие при "черном слове" после расставания....?!)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:24
Дзюбу мало кто сможет терпеть долго !
СаняШумок
СаняШумок
вчера в 15:24
На самом деле для его возраста не такая уж и плохая статистика
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:23
Руки устали? В Шанхай...
ZenCh1
ZenCh1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:20
В Химки можно. Только Галактионову нужно быть аккуратней, руку Дзюбинатор уже не пожмёт. Как Семака перестал замечать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:17, ред.
Видимо к другану своему в Китай матнет...)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:11
Были условия, которые руководство поставило перед ним. Он их не выполнил, результат закономерен.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:10
И куда по копаному?
Кого осчастливит "Великий, футбольный кормчий?)
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:02
Как же так?Локо не переживет этого))
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