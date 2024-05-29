Дзюба ушёл из «Локомотива»

Нападающий Артём Дзюба покидает «Локомотив».
За команду он выступал с февраля 2023 года.
В 39 матчах игрок забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.
Нападающий Артём Дзюба покидает «Локомотив».
За команду он выступал с февраля 2023 года.
В 39 матчах игрок забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.
Вперёд Артём!!!
Вперёд Артём!!!
При такой харизме и умению эпатировать публику он мог бы стать неплохим ведущим или шоумэном.
Но мне бы хотелось чтобы он ещё поиграл))
При такой харизме и умению эпатировать публику он мог бы стать неплохим ведущим или шоумэном.
Но мне бы хотелось чтобы он ещё поиграл))
Небось одному скучно там и на рынок не с кем вырулить на Китай шоппинг))
Небось одному скучно там и на рынок не с кем вырулить на Китай шоппинг))
Галактионову действительно надо быть аккуратнее в рукопожатиях - смотря какую руку маэсто кожаного мяча подаст.... вдруг "грехоблудие" перейдёт через рукопожатие при "черном слове" после расставания....?!)))
Галактионову действительно надо быть аккуратнее в рукопожатиях - смотря какую руку маэсто кожаного мяча подаст.... вдруг "грехоблудие" перейдёт через рукопожатие при "черном слове" после расставания....?!)))
Кого осчастливит "Великий, футбольный кормчий?)
Кого осчастливит "Великий, футбольный кормчий?)