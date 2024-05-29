Миранчук может перейти в «Болонью»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может стать игроком «Болоньи».
«Бергамаски» хотят подписать нападающего «красно-синих» Риккардо Орсолини.
«Болонья» оценивает итальянца в 20-25 миллионов евро, поэтому «Аталанта» может включить в сделку Миранчука, чтобы сбить цену.
При первой же возможности надо уходить туда, где будет играть постоянно. И не держаться за "Аталанту", как за спасательный круг.
При первой же возможности надо уходить туда, где будет играть постоянно. И не держаться за "Аталанту", как за спасательный круг.