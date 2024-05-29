Миранчук может перейти в «Болонью»

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вчера, 21:41

Полузащитник «Аталанты» может стать игроком «Болоньи».

«Бергамаски» хотят подписать нападающего «красно-синих» .

«Болонья» оценивает итальянца в 20-25 миллионов евро, поэтому «Аталанта» может включить в сделку Миранчука, чтобы сбить цену.