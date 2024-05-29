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Миранчук может перейти в «Болонью»

вчера, 21:41

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может стать игроком «Болоньи».

«Бергамаски» хотят подписать нападающего «красно-синих» Риккардо Орсолини.

«Болонья» оценивает итальянца в 20-25 миллионов евро, поэтому «Аталанта» может включить в сделку Миранчука, чтобы сбить цену.

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Все комментарии
dyjrfak923nk
dyjrfak923nk
сегодня в 04:58
Миранчук нынче разменная монета.
Penokkio
Penokkio
сегодня в 02:05
Орсолини главное воспитанник Аталанты, еще и 20 млн потратят, чтоб его вернуть...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:21
Алексея жаль. Достоин бОльшего, чем жалкое прозябание в "Аталанте". Учитывая, что команда без его участия завоевала европейский приз, тренер убедился, что и без него клуб на "плаву", и будет существовать долго - долго.
При первой же возможности надо уходить туда, где будет играть постоянно. И не держаться за "Аталанту", как за спасательный круг.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:58
Сначала лавку надо там проверить)
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