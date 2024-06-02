Мостовой, Широков, Березуцкий и Погребняк сыграют с медийной сборной России

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вчера, 16:55

На Петербургском международном экономическом форуме пройдёт традиционный футбольный матч.

Поединок организуют Российский футбольный союз и Фонд Росконгресс. Встреча состоится 4 июня на стадионе «Петровский», начало — в 19:00.

За команду ПМЭФ выступят известные политики и бизнесмены, члены Правительства Российской Федерации и Администрации Президента РФ , а также легенды сборной России , , , . Возглавит команду заслуженный тренер России .

Её соперниками станет впервые сформированная медийная сборная России, в составе которой на поле выйдут известные игроки , , , , , олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, основатель старейшей медиафутбольной команды России «Амкал» (El Classico), звёзды шоу-бизнеса и представители медиаиндустрии. Тренером будет бывший вратарь сборной России .