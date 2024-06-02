Мостовой, Широков, Березуцкий и Погребняк сыграют с медийной сборной России

На Петербургском международном экономическом форуме пройдёт традиционный футбольный матч.
Поединок организуют Российский футбольный союз и Фонд Росконгресс. Встреча состоится 4 июня на стадионе «Петровский», начало — в 19:00.
За команду ПМЭФ выступят известные политики и бизнесмены, члены Правительства Российской Федерации и Администрации Президента РФ, а также легенды сборной России Александр Мостовой, Роман Широков, Алексей Березуцкий, Павел Погребняк. Возглавит команду заслуженный тренер России Валерий Газзаев.
Её соперниками станет впервые сформированная медийная сборная России, в составе которой на поле выйдут известные игроки Дмитрий Сычёв, Владислав Радимов, Руслан Нигматуллин, Денис Глушаков, Дмитрий Тарасов, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, основатель старейшей медиафутбольной команды России «Амкал» Герман Попков (El Classico), звёзды шоу-бизнеса и представители медиаиндустрии. Тренером будет бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников.