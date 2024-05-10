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Дрогба зажёг чашу с олимпийским огнём в Марселе

сегодня, 00:27

Экс-игрок «Челси» Дидье Дрогба завершил 1-й этап эстафеты олимпийского огня, бывший футболист зажёг олимпийскую чашу, расположенную возле стадиона «Велодром» в Марселе.

В пятницу олимпийский огонь будет отправлен в Тулон, а финал эстафеты пройдет в Париже 26 июля. Летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Стоит отметить, что Дрогба выступал за «Марсель» с 2003 по 2004 год.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 09:19
верно!
величие ивуарийца признает даже Бавария, которая проиграла в финале ЛЧ. как раз его последний удар с пенальти принес Челси победу.
всех и всего вождь аристократов Дидье Дрогба добился,
считая себя средним по таланту футболистом...но не переставая пахать.
его цитата =
«Я доказательство того, что тяжелая работа побеждает талант.
У тебя есть талант? Отлично, мне плевать. Потому что я буду работать, пока не превзойду тебя. Я никогда не сдаюсь», – объяснял Дидье в своем заявлении о завершении карьеры.
сегодня Челси очень не хватает такого игрока, вокруг которого можно строить команду и кто поведет ее за собой.
Romeo 777
Romeo 777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:55
Не совсем. Начинал он взрослую карьеру в Ле Мане, потом год в Генгаме, год в Марселе и дальше Челси
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:34
Респект тебе Дрогба .
shlomo
shlomo
сегодня в 07:17
Еще раз вписал себя в историю спорта....
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 07:09
Это так! Но все бежит и все изменяется
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:27
Дрогба начинал карьеру в марселе
adekvat
adekvat
сегодня в 06:26
А что во Франции больше нет спортсменов достоиных?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:51
Оказали доверие легенде... Самое главное помнят о игроке...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:02
Даа, а ещё совсем недавно Дидье "зажигал" на футбольном поле...)
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