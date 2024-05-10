Дрогба зажёг чашу с олимпийским огнём в Марселе

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сегодня, 00:27

Экс-игрок «Челси» завершил 1-й этап эстафеты олимпийского огня, бывший футболист зажёг олимпийскую чашу, расположенную возле стадиона «Велодром» в Марселе.

В пятницу олимпийский огонь будет отправлен в Тулон, а финал эстафеты пройдет в Париже 26 июля. Летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Стоит отметить, что Дрогба выступал за «Марсель» с 2003 по 2004 год.