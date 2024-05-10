Экс-игрок «Челси» Дидье Дрогба завершил 1-й этап эстафеты олимпийского огня, бывший футболист зажёг олимпийскую чашу, расположенную возле стадиона «Велодром» в Марселе.
В пятницу олимпийский огонь будет отправлен в Тулон, а финал эстафеты пройдет в Париже 26 июля. Летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа в столице Франции.
Стоит отметить, что Дрогба выступал за «Марсель» с 2003 по 2004 год.
величие ивуарийца признает даже Бавария, которая проиграла в финале ЛЧ. как раз его последний удар с пенальти принес Челси победу.
всех и всего вождь аристократов Дидье Дрогба добился,
считая себя средним по таланту футболистом...но не переставая пахать.
его цитата =
«Я доказательство того, что тяжелая работа побеждает талант.
У тебя есть талант? Отлично, мне плевать. Потому что я буду работать, пока не превзойду тебя. Я никогда не сдаюсь», – объяснял Дидье в своем заявлении о завершении карьеры.
сегодня Челси очень не хватает такого игрока, вокруг которого можно строить команду и кто поведет ее за собой.
величие ивуарийца признает даже Бавария, которая проиграла в финале ЛЧ. как раз его последний удар с пенальти принес Челси победу.
всех и всего вождь аристократов Дидье Дрогба добился,
считая себя средним по таланту футболистом...но не переставая пахать.
его цитата =
«Я доказательство того, что тяжелая работа побеждает талант.
У тебя есть талант? Отлично, мне плевать. Потому что я буду работать, пока не превзойду тебя. Я никогда не сдаюсь», – объяснял Дидье в своем заявлении о завершении карьеры.
сегодня Челси очень не хватает такого игрока, вокруг которого можно строить команду и кто поведет ее за собой.