Агент Миранчука заявил, что будущее игрока не связано с «Локомотивом»

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России , заявил, что ищет для своего клиента другие варианты продолжения карьеры.

Не знаю, что говорит председатель совета директоров. Но фактически нынешнюю администрацию клуба лишили всех дотаций и субсидий. Клуб живёт только на то, что будет продавать. Они готовы расстаться с капитаном за бесценок, отправить его куда угодно, лишь бы продать.

Что касается Антона Миранчука, то мы прорабатываем варианты, которые больше не связаны с этим клубом. Потому что для болельщиков и всех грядут тяжёлые и сложные времена, которые пройдут, как я считаю, в конце осени‑зимой. Они будут связаны с переменами в руководстве и тренерском штабе. Это лежит на поверхности.