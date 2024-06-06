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Агент Миранчука заявил, что будущее игрока не связано с «Локомотивом»

сегодня, 13:00

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Антона Миранчука, заявил, что ищет для своего клиента другие варианты продолжения карьеры.

Не знаю, что говорит председатель совета директоров. Но фактически нынешнюю администрацию клуба лишили всех дотаций и субсидий. Клуб живёт только на то, что будет продавать. Они готовы расстаться с капитаном за бесценок, отправить его куда угодно, лишь бы продать.

Что касается Антона Миранчука, то мы прорабатываем варианты, которые больше не связаны с этим клубом. Потому что для болельщиков и всех грядут тяжёлые и сложные времена, которые пройдут, как я считаю, в конце осени‑зимой. Они будут связаны с переменами в руководстве и тренерском штабе. Это лежит на поверхности.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что Миранчук может остаться в команде и озвучил бюджет клуба на следующий сезон.

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Все комментарии
kukf2pknp49f
kukf2pknp49f
сегодня в 13:09
Заявила? Он у него трансгендер?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:05
Время покажет где он окажется.
Гость
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