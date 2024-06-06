«Спартак» готовит трансфер за 100 тысяч евро. Хотят перехватить у «Зенита» одного из героев РПЛ 23/24

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сегодня, 09:24

На вратаря «Балтики» претендует еще один большой клуб.

Два дня назад в прессе появилась информация об интересе «Спартака» к Евгению Латышонку. Говорилось, что «красно-белые» готовы перехватить у «Зенита» вратаря «Балтики». Даже называлась цена — 100 тысяч евро.

Конечно, «Спартак» — чемпион! По количеству слухов о возможных трансферах на вход. Стоит наступить межсезонью, как в состав столичного клуба начинают отправлять самых разных новичков. На выходе подтверждается лишь мизерная часть этих инсайдов. Но всё же повод поговорить о потенциальных рекрутах «Спартака» всегда найдётся.

Несмотря на вылет «Балтики» из Премьер-Лиги и неудачу в финале Кубка страны, игра калининградцев оставила хорошее впечатление. Особенно отличился их 25-летний голкипер, который уверенно играл в большинстве встреч. И бенефисом Евгения стал кубковый матч со «Спартаком». Именно после этой игры и пошли разговоры о возможном уходе Латышонка. Возвращаться в Первую лигу кандидату в сборную России не с руки. Контракт Евгения с «Балтикой» истекает через год. Если его продавать, то надо сейчас. Вот только куда?

Нужен ли Латышонок «Спартаку»?

На данный момент «Спартак» располагает тремя вратарями — это Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов. Последний крайне редко выходил на поле и наверняка покинет команду. Неясна ситуация с Селиховым. Богатырского вида вратарь подвержен травмам. И это одна из причин, по которой Александр проиграл конкуренцию своему тёзке Максименко. Вторая причина — это прекрасная игра Максименко в завершившемся сезоне. Пусть Александр не всегда получал столь восторженную прессу, как его калининградский коллега, но в его активе 10 матчей на ноль. Во многих встречах «красно-белые» набирали очки благодаря игре своего голкипера. Опять же, Максименко после продолжительной паузы получил приглашение в сборную. И какой резон спартаковцам усаживать своего воспитанника на лавку, чтобы отдать пост номер один приглашённому футболисту? Максименко и Латышонок — ровесники, однако опыт двух голкиперов нельзя сравнить. За спиной у Александра шесть сезонов в Премьер-Лиге, участие в международных встречах. Евгений пока сыграл лишь один сезон в элите. Ошибки Максименко в играх с «Крыльями Советов» и «Сочи»? А вы думаете, что Латышонок не ошибался и не привозил? Просто «Балтику» реже показывали по телевизору.

Поэтому решение усадить на лавку Максименко и поставить в ворота Латышонка — весьма спорное и рискованное. Во-первых, Александр пока не заслужил подобного, а Евгений ещё. Во-вторых, на Латышонка обрушится огромный груз ответственности. Любая помарка, не говоря об ошибке, будет рассмотрена со всех ракурсов. Любая муха вырастет до размеров слона. Не забывайте, что спартаковские болельщики требовательны и даже придирчивы. И будут весьма скептически настроены к новичку, если он в короткий срок не оправдает целесообразности своего приглашения.

Может, «Спартак» хочет позвать Латышонка, чтобы усилить конкуренцию во вратарской бригаде. Во-первых, преимущества подобного соперничества изрядно преувеличены. Ротация вратарей — явление крайне редкое в футболе. И неспроста. Голкиперы — люди с тонкой психологией. Они ревностно относятся к тренерскому недоверию. Игра до первой ошибки может сломать их, в лучшем случае выбить из равновесия. Сидение в запасе тоже не идёт на пользу вратарям. Им практика нужна постоянная. Поэтому если «Спартак» купит Евгения, то может сломать и Максименко, и Латышонка.

Есть один нюанс. Максименко заметно прибавил во второй части сезона, когда появились слухи об интересе «Спартака» к Илье Помазуну из «Урала». Вряд ли «красно-белые» собирались приобретать принадлежащего ЦСКА вратаря. Но тень Помазуна мобилизовала Александра. А вот приход реального Помазуна, скорее бы, принёс обратный эффект. Затем поползли слухи о возможном приходе краснодарца Станислава Агкацева. Может быть, и сейчас спартаковцы хотят таким образом стимулировать своего основного стража ворот.

Нужен ли Латышонку «Спартак»?

Конечно, Евгению, как и любому вратарю, нужен карьерный рост. И переход в «Спартак», пусть и переживающий не лучшие времена, был бы большим шагом наверх. В составе москвичей у Латышонка появляются перспективы выиграть чемпионат или Кубок, получить хорошие предложения из-за границы.

Но опять же. «Спартак» — клуб специфический. Мало туда перейти, надо ещё в «Спартаке» заиграть. Далеко не у всех это получалось. Владимир Маслаченко и Анзор Кавазашвили приходили в стан «красно-белых» соответственно из «Локомотива» и «Торпедо» зрелыми мастерами и довольно легко адаптировались в новой команде. Александр Прохоров и Ринат Дасаев, напротив, не были известны широкому кругу специалистов и болельщиков. Над ними не висел дамоклов меч большой ответственности, и поэтому им в какой-то степени оказалось проще заиграть. Станислав Черчесов, прежде чем стать первым номером, просидел несколько лет за спиной Дасаева, а потом провёл мощный сезон в «Локомотиве». Александр Филимонов вообще должен был перейти в «Торпедо», но, как говорится, зашёл не в ту дверь и стал культовой фигурой в «Спартаке». Кандидатура уже немолодого Андрея Диканя вообще возникла в последний момент, когда сорвался переход Сергея Рыжикова из «Рубина».

В новейшей истории «Спартака» двух вратарей из клубов средней руки приглашали с завышенными ожиданиями. Юный Руслан Нигматуллин блестяще провёл свой дебютный сезон, после чего был приглашён в «Спартак». В Руслане видели второго Дасаева. Да и внешнее сходство имелось. Но в спартаковских воротах Нигматуллин не заиграл. Проиграл конкуренцию вернувшемуся из-за рубежа Черчесову, потом Филимонову. Даже место на лавочке уступил Арестиду Панайотиди. Три года «Спартак» ждал, пока Руслан заиграет. Но стоило Нигматуллину перейти в «Локомотив», как он в короткий срок стал одним из лучших вратарей страны. Значит «Спартак» просто не был командой Руслана. Большие надежды возлагали москвичи на Максима Левицкого из «Черноморца». Даже не оставили попыток заполучить крымчанина, когда он уехал во французский «Сент-Этьен» и попал там в нехорошую историю. В итоге Левицкий оказался в «Спартаке», который ради него пожертвовал не старым ещё Филимоновым. И что в итоге? Максим очень часто лечился. А если и играл, то выглядел слабее, чем в составе «Черноморца».

Конечно, нельзя утверждать, что Латышонок в «Спартаке» повторит путь Нигматуллина и Левицкого. Может быть, всё выйдет с точностью наоборот. Но опять же, «Спартак» — очень сложный клуб, где провалиться легче, чем заиграть. И нужно отмерить не семь, а больше раз, прежде чем решиться на переход. Появление в «Зените» — тоже сложный вариант. Вряд ли чемпион приглашал Дениса Адамова на один сезон, и вряд ли сам Денис готов уступить место в воротах своему однокласснику по академии «Краснодара».

Интересным выглядит возможный переход Евгения в «Динамо». Антон Шунин — немолод, Игорь Лещук — нестабилен, и Латышонок в состоянии стать основным. Или стоит рассмотреть возможность возвращения в «Краснодар» и побороться там с Агкацевым. Евгений уже взрослый человек и сам выберет для себя правильное решение.

Дублёр для Максименко

Напомню, Александру Селихову — тридцать. В этом возрасте не стоит сидеть в запасе и довольствоваться кубковыми матчами. Иначе можно загубить карьеру. Поэтому уход Александра ожидаем. И спартаковские болельщики с пониманием отнесутся к такому шагу вратаря. Вряд ли захочет сидеть в запасе 23-летний Илья Свинов. И если оба они уйдут, то Максименко понадобится дублёр. Причём не зелёный, необстрелянный парнишка, а голкипер, обладающий и опытом, и мастерством. Чтобы мог подменить при необходимости. Таким в конце 90-х был Андрей Сметанин. Есть примеры и в зарубежном футболе — Раймонд ван дер Гоув («Манчестер Юнайтед»), Микеланджело Рампулла («Ювентус»), Сесар Санчес («Реал»), Вилли Кабальеро («Челси»). Из современных — Штефан Ортега («Манчестер Сити») и Марко Спортьелло («Милан»).

Легко сказать. А где же такого взять. Поэтому москвичи и рассматривают кандидатуры Андрея Лунёва и Юрия Лодыгина. Оба немолоды, оба немало поиграли за «Зенит» и немножко за сборную России. Андрей уже получил вольную в «Карабахе», Юрий пока остаётся в «Панатинаикосе». Работа по поиску продолжается. Возможно, есть свои идеи у нового тренера москвичей Деяна Станковича.