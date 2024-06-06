Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2023/2024

Моуриньо: «Я выиграл бы трофей для Кейна, но меня уволили перед финалом»

сегодня, 14:04

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, который ранее работал в «Тоттенхэме», поделился мнением о нападающем «Баварии» Харри Кейне.

Кейн забивал голы за «Тоттенхэм», и у меня не было сомнений, что он продолжит забивать и за «Баварию». Харри — фантастический футболист, который забивает голы с разных точек поля, но при этом не эгоистичен. Он помогает, глубоко опускается, строит игру, прессингует, защищается. Единственное, чего ему не хватает, это выиграть трофей. Он был моим игроком в «Тоттенхэме», и я собирался выиграть с ним один трофей [Кубок Лиги], но меня уволили за шесть дней до финала.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лукаку: «Саудовская Аравия меня не остановила»
Сегодня, 13:25
Эмилиано Мартинес хочет сыграть на Олимпийских играх
Сегодня, 12:46
Хаби Алонсо поделился эмоциями от поражения в финале Лиги Европы
Вчера, 00:11
Чалханоглу назвал себя лучшим полузащитником Европы
04 июня
Лапорта: «Для меня не очень хорошая новость, что Мбаппе перешёл в „Реал“»
04 июня
Мбаппе о переходе в «Реал»: «Я счастлив»
04 июня
Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:25
Что он скажет, когда облажается
shlomo
shlomo
сегодня в 14:07
Маур есть Маур.... сам себя заодно похвалил...:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 