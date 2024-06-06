Моуриньо: «Я выиграл бы трофей для Кейна, но меня уволили перед финалом»

Главный тренер «Фенербахче» , который ранее работал в «Тоттенхэме», поделился мнением о нападающем «Баварии» .

Кейн забивал голы за «Тоттенхэм», и у меня не было сомнений, что он продолжит забивать и за «Баварию». Харри — фантастический футболист, который забивает голы с разных точек поля, но при этом не эгоистичен. Он помогает, глубоко опускается, строит игру, прессингует, защищается. Единственное, чего ему не хватает, это выиграть трофей. Он был моим игроком в «Тоттенхэме», и я собирался выиграть с ним один трофей [Кубок Лиги], но меня уволили за шесть дней до финала.