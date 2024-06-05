Хаби Алонсо поделился эмоциями от поражения в финале Лиги Европы

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал об эмоциях от финала Лиги Европы, проигранного «Аталанте»:
Это футбол. Принять поражение — часть нашей работы. Это не в первый раз и не в последний. Я уверен, что эта игра сделает меня лучше как тренера. Такие матчи не забываются, и можно использовать данный опыт в будущем.
А если честно, то немного перепутал игру с Боруссией !)))
А если честно, то немного перепутал игру с Боруссией !)))
И выводы надо делать.
И выводы надо делать.
Реал лучший клуб мирового футбола , это ГАЛАКТИКОС !!! Другая планета ✨️ ☝️✊️
Реал лучший клуб мирового футбола , это ГАЛАКТИКОС !!! Другая планета ✨️ ☝️✊️