Хаби Алонсо поделился эмоциями от поражения в финале Лиги Европы

Главный тренер «Байера» рассказал об эмоциях от финала Лиги Европы, проигранного «Аталанте»:

Это футбол. Принять поражение — часть нашей работы. Это не в первый раз и не в последний. Я уверен, что эта игра сделает меня лучше как тренера. Такие матчи не забываются, и можно использовать данный опыт в будущем.