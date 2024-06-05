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Хаби Алонсо поделился эмоциями от поражения в финале Лиги Европы

сегодня, 00:11
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал об эмоциях от финала Лиги Европы, проигранного «Аталанте»:

Это футбол. Принять поражение — часть нашей работы. Это не в первый раз и не в последний. Я уверен, что эта игра сделает меня лучше как тренера. Такие матчи не забываются, и можно использовать данный опыт в будущем.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Корчной бы забил (раскрыть)
сегодня в 08:36
На всякий случай, чтобы знали ☝️😜🤣
А если честно, то немного перепутал игру с Боруссией !)))
Корчной бы забил
Корчной бы забил ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 07:38
При чем тут Реал?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:08
Три голешника многовато для современной аптеки...
И выводы надо делать.
Capral
Capral
сегодня в 00:24, ред.
Не знаю, насколько, это поражение сделает Алонсо лучше в будущем, но недостатки в настоящем, и серьезные- эта неудача вскрыла основательно... Поражение в финале от Аталанты, показало, что Алонсо, на данный момент- не умеет читать соперника, и плана "Б", на игру- не имеет. Мудрый и опытный Гасперини изучил молодого и дерзкого оппонента, навязал свою игру, лишил соперника его основных достоинств, а вот, Алонсо, видимо, перехваленный основательно, решил, что сможет победить Аталанту, также, как и всех остальных, до сих пор. Не вышло, соперник оказался не Карабахом и не Кайзерслаутерном из 2-й лиги. Звонкая и поучительная оплеуха... Достойный урок -от достойного соперника.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:21
Иного исхода и не должно было быть . При всём уважении к Алонсо .
Реал лучший клуб мирового футбола , это ГАЛАКТИКОС !!! Другая планета ✨️ ☝️✊️
Гость
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