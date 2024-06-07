«Бавария» проявляет интерес к вингеру «Порту»

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сегодня, 13:09

Нападающий «Порту» и сборной Португалии входит в число трансферных целей «Баварии» на лето. Мюнхенцы уже сообщили португальцам об интересе к игроку.

До 15 июля Консейсау можно выкупить за 30 миллионов евро. Также интерес к португальцу проявляют дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

В текущем сезоне Консейсау провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач, а также получил 13 карточек (12 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего вингера в 22 миллиона евро.