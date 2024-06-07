«Барселона» нацелилась на Вирца

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сегодня, 09:45

Полузащитник «Байера» и сборной Германии стал главной трансферной целью «Барселоны». Спортивный директор каталонцев Деку рассчитывает, что это будет его первый крупный трансфер. Сейчас «Барселона» испытывает финансовые проблемы, но руководство считает, что в 2025 году они смогут позволить себе громкие сделки. Именно тогда Деку хочет привести в клуб Вирца.

В «Барселоне» осведомлены о том, что сезон 2024/2025 немец проведёт в «Байере». Отмечается, что Деку давно следит за Вирцем, а сам игрок является болельщиком «Барселоны». Ранее лучшего игрока Бундеслиги связывали с «Реалом» и «Баварией».