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«Барселона» нацелилась на Вирца

сегодня, 09:45

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц стал главной трансферной целью «Барселоны». Спортивный директор каталонцев Деку рассчитывает, что это будет его первый крупный трансфер. Сейчас «Барселона» испытывает финансовые проблемы, но руководство считает, что в 2025 году они смогут позволить себе громкие сделки. Именно тогда Деку хочет привести в клуб Вирца.

В «Барселоне» осведомлены о том, что сезон 2024/2025 немец проведёт в «Байере». Отмечается, что Деку давно следит за Вирцем, а сам игрок является болельщиком «Барселоны». Ранее лучшего игрока Бундеслиги связывали с «Реалом» и «Баварией».

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Вещий
Вещий
сегодня в 10:07
Финансы Барсы поют романсы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:50
Надежда есть. Осталось выплатить долги и собрать новый состав. Барса будет чемпионом.
Гость
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