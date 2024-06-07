МЮ опять сорит деньгами. В шорт-листе – португальцы и тинейджеры за 60 млн евро

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сегодня, 09:26

Трансферам мешает неясность с тренером.

Летом «Манчестер Юнайтед» независимо от решения по главному тренеру придётся обновлять состав – минувший сезон показал, что манкунианцам не хватает глубины. Летом «красные дьяволы» наверняка потратят очень много – и слухи это лишь подтверждают.

Требуется усиление в каждую линию

Минувшей осенью крайне обострилась проблема с флангами атаки. Антони растерял форму, с Санчо у тен Хага начался конфликт – так у Рэшфорда не оказалось дублера, поскольку Гарначо пришлось интегрировать в старт вместо бразильца. Сейчас аргентинец может вернуться на родной левый фланг и конкурировать с Рэшфордом, а Антони преодолел спад и снова будет основным на правой бровке. Ему-то и понадобится дублёр. Не лишним было бы найти помощника Хейлунду – датчанину нужно время на полноценную адаптацию.

В центре обороны у МЮ несбалансированный подбор игроков. Идеально друг другу подходили Мартинес и Варан (первый играет агрессивно и часто выдергивается, второй грамотно считывает его перемещения и корректирует свою позицию). Только помимо француза игроков с такими качествами у манкунианцев нет, а Магуайр и Линделёф не так сыграны. Вдобавок Рафаэль летом покидает команду.

С центром поля проблемы возникают на фоне стагнации Эриксена и Каземиро. «Красные дьяволы» сами загнали себя в такие рамки, когда подписали двух возрастных хавбеков, прошедших свой пик. Оба давали результат в сезоне-22/23, а теперь стали слабее. Качества бразильца (активность и агрессивность) обернулись недостатками (обрезы и позиционные ошибки), Кристиан стал реже выходить с первых минут.

МЮ опять приходится готовиться к активной трансферной кампании.

Деньги будут вытягивать португальцы

Португальские клубы традиционно много зарабатывают на продаже молодых талантов. Теперь на рынок выходит очередная порция перспективной молодежи. И МЮ обратил внимание сразу на нескольких. Ставший чемпионом «Спортинг» ищет новый клуб для 24-летнего полузащитника Мортена Юльманна и 22-летнего защитника Гонсалу Инасиу.

Первый всего за год подскочил в цене почти в 5 раз. Лиссабонцы подписали датчанина годом ранее за 15 млн евро – а теперь оценивают уже в 69 млн. Последнего же готовы отпустить за 60 млн евро – такая сумма прописана в контракте.

Куда больше «Юнайтед» нацелен на Инасиу – это центральный защитник, отлично прошедший минувший сезон. Но придётся побороться с «Ливерпулем».

Параллельно манкунианцы попытались сыграть на опережение и быстро перехватить Жоау Невеша – молодого воспитанника «Бенфики», – пока за ним не пришли другие. «Орлам» предложили 60 млн евро, но в клубе даже не стали рассматривать предложение. На 19-летнего опорника уже есть серьёзный спрос – в борьбу готовы вступить «Челси», «Ман Сити», «Ливерпуль», ПСЖ и «Бавария». Поэтому «Бенфика» будет ждать предложений на 100 млн евро.

В списках – 60-миллионный тинейджер

Альтернативой Инасиу в центр обороны называют Лени Йоро – 18-летнего футболиста «Лилля». Центрбек закрепился в основе родного клуба в минувшем сезоне и стал одним из ведущих игроков. Это хороший показатель для молодого игрока, учитывая агрессивный стиль команд Лиги 1 – значит, готов держать планку единоборств.

Лени также попал в шорт-листы «Ливерпуля» и «Реала», особенно нацелены на игрока мадридцы. Француза считают стратегически важным приобретением и уже связывались с агентами игрока. Просили запастись терпением ради «сливочных».

МЮ , чтобы воспользоваться медлительностью конкурентов, принял условия «Лилля». Клуб хочет заработать на Йоро 60 млн евро.

Попробуют зацепить двух топ-исполнителей

Манкунианцы, вероятно, решили поработать над обновлением проекта, создать молодой костяк на долгие годы – в списках есть только молодые исполнители. Ещё один такой – Беньямин Шешко. 21-летний нападающий вырос в экосистеме «Ред Булла» — первые шаги делал в «Зальцбурге», прошлым летом перебрался в «Лейпциг».

И вполне неплохо – в первом же сезоне Бундеслиги словенец забил 14 мячей и отметился 2 ассистами за 31 матч. В АПЛ ему ещё потребуется время на адаптацию – но это хороший вариант для глубины состава и конкуренции с Хейлундом. Другое дело, что многие положили глаз на игрока после такого перформанса – в том числе «Арсенал» и «Челси».

Как раз опыта коллективу может добавить Жан-Клер Тодибо. Ему, конечно, только 24 – ещё играть и играть. Но к этому возрасту французский центрбек побывал в «Барсе» и испытал давление топ-клуба, мотался по арендам, осел в «Ницце» и наконец добился успеха. В Тодибо видят замену Магуайру.

Клубу сильно мешает неясность с тен Хагом

«Юнайтед» в это межсезонье не избежать проволочек. Важную роль в трансферной стратегии играет фигура тренера. «Манкунианцы» по ходу сезона не пришли к единому мнению по тен Хагу – и пугает, что продолжают молчать даже сейчас.

Если голландца решат оставить, надо предлагать ему новый контракт – действующий истекает летом 2025 года. Иначе тен Хаг может приступить к поиску другой команды. При этом в таких важных стратегических решениях должны принимать участие спортивный директор и генеральный директор клуба. При этом Омар Беррада официально перейдёт в МЮ только 13 июля. А Дэн Эшуорт, которого также активно переманивают к себе манкунианцы, до сих пор разбирается с «Ньюкаслом».

На этом фоне не понятно, как корректировать стратегию на рынке. Негативно это влияет на игроков – на решение некоторых по будущему в клубе влияет тренерский вопрос. Новичкам тоже важно приходить к конкретному тренеру, а не в пустоту.