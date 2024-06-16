Агент Тикнизяна оценил слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»

Александр Клюев, агент игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит».
Возможный переход Тикнизяна в «Зенит»? Без комментариев. Наир игрок «Локомотива». У него действующий контракт с клубом.
- И как это вообще можно понять: "Зенит покупает легионеров - это плохо, "гробит" российский футбол." "Зенит покупает россиян - это плохо, "грабит" российские клубы." А кого же Зениту тогда покупать? Марсиан, что ли?
- И как это вообще можно понять: "Зенит покупает легионеров - это плохо, "гробит" российский футбол." "Зенит покупает россиян - это плохо, "грабит" российские клубы." А кого же Зениту тогда покупать? Марсиан, что ли?
Зенит ищет лев.защитника , Наир хотел уйти куда- то, вот слух и родился... Медиа тоже надо как-то выживать.
Зенит ищет лев.защитника , Наир хотел уйти куда- то, вот слух и родился... Медиа тоже надо как-то выживать.
Начал с тотального ослабления всех более менее играющих команд
Начал с тотального ослабления всех более менее играющих команд