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Агент Тикнизяна оценил слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»

вчера, 13:19

Александр Клюев, агент игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит».

Возможный переход Тикнизяна в «Зенит»? Без комментариев. Наир игрок «Локомотива». У него действующий контракт с клубом.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 20:57
Не надо только выдумывать. Тикнизян хотел в Европу. А в Зенит не хотел, поэтому когда клубы договорились, он специально потребовал зарплату, зная, что Зенит не пойдет на это.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:55
ХиромантХиромант . Итак, давай вместе. В свое время. когда Рубин блистал, Зенит начал планомерно их подрубать. Взяли Набиуллина (потом скис), Бухарова ( скис_), Рязанцева ( скис), Ансальди ( скис). Следующим был Ростов. Просто перечислю. Новосельцев, Полоз , Юсупов ( все пришли игроками сборной, а стали балластом с деньгами. Далее. Бакаев (был в сборной, играя в Спартаке), стал лавочником в Зените. Сосем свежие. Адамов и Чистяков были в сборной, когда приходили, стали балластом. Я могу продолжить ?
Asper
Asper
вчера в 20:26
Хотят опять довести до переговоров по контракту, где Ромашкян 3 мульта зарплаты потребует?))
Хиромант
Хиромант ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:41
- Интересно, и кого же Зенит прямо ТОТАЛЬНО ослабил? Неужели на 2-3 игроках, к которым Зенит проявил интерес, держится весь Российский футбол?

- И как это вообще можно понять: "Зенит покупает легионеров - это плохо, "гробит" российский футбол." "Зенит покупает россиян - это плохо, "грабит" российские клубы." А кого же Зениту тогда покупать? Марсиан, что ли?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 17:51
Слухи рождаются там и тогда,где и когда появляется почва для этого.
Зенит ищет лев.защитника , Наир хотел уйти куда- то, вот слух и родился... Медиа тоже надо как-то выживать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ m56mry7zf78k (раскрыть)
вчера в 16:40
Странная у тебя "идея". Совершенно очевидно, что Наир однозначно сильнее и Караваева, и рухляди Фернандеса , и Алипа, который иногда играет слева. Разве, что Сантос посильнее будет. А Тики не идет, т.к. играть хочет, а не превратиться со временем в Сутормина, Ерохина, Чистякова и других.
wm67p2bfqwew
wm67p2bfqwew ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:07
Чем Зенит ослабил спартак, который давно для Зенита не конкурент и даже не соперник?
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:43
А мне кажется что все уже решено! В любом случае думаю скоро все узнаем
v23hb4uzwgme
v23hb4uzwgme
вчера в 15:14
Ну значит сделка уже на мази.
y79648tygr6v
y79648tygr6v
вчера в 15:12
Хочется его ещё увидеть в Локомотиве
drug01
drug01
вчера в 15:11
Значит мало предлагает Зенит! Есть ещё время???
Вещий
Вещий
вчера в 15:03
Уже вроде как была новость об этом... или теперь еще раза три будет такое читать.
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:50
Каким образом? Под ружьём игроков уводит?))
lotsman
lotsman
вчера в 14:49
Уже давно было сказано, что слухи о Тикнизяне, это обычные утки. Не нужен Тикнизян Зениту.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:34
Зенит очень основательно готовится к юбилею...
Начал с тотального ослабления всех более менее играющих команд
m56mry7zf78k
m56mry7zf78k
вчера в 14:10
По идее Тикнизян совершенно не нужен Зениту, игрок средненький, играет не стабильно. Фейк раздули до небес.
pomor45
pomor45
вчера в 14:07
Не раз слышал подобные заявления накануне совершения опровергаемого события.
be3fr29s9m6t
be3fr29s9m6t
вчера в 14:02
Лукавит что-то агент, не хочет говорить правду.
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