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Переход Волкова в «Зенит» может не состояться

вчера, 10:29

Переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит» может быть сорван.

На данный момент клубы не ведут переговоры. Сообщается, что у петербуржцев есть и другие варианты усиления правого фланга обороны.

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Все комментарии
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ realDonCorleone (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Ты сам себе дал совет изучить и не нести. Воспользуйся - Сезон 2004 - 2005 ть - выигрыш кубка УЕФА - генеральный спонсор ЦСКА - Сибнефть, до момента поглощения Газпромом и образования ГазПромНефти. 54 ляма $ прямых вливаний... и расследование УЕФА в отношении Ромы Абрамовича ( где то рядом была и РосНефть )
Гиннер, из компании "назначенных олигархов", отвечал за скупку украинских нефтегазовых ( владел он ), энергетических и прочих активов. Чем частично и содержал ЦСКА. Основные же вливания в этот "частный" клуб, втч 240 лямов на построенную Гинером за свои ВЭБ-Арену ))) шли от ВЭБ РФ - " российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов" если кто не знал, привет "бабушкам".
В обеих случаях были задействованы доходы государства в основном от продажи УГВ.
Позднее ,77% акций клуба перешли за "долги" к ВЭБ - на 100% гос-корпорации, и ЦСКА в данный момент актив государства.
Реально частным ЦСКА был в 90-е, когда принадлежал чеченским бизнесменам с вещевого рынка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ realDonCorleone (раскрыть)
вчера в 21:00
Все в точку. Аплодирую
Asper
Asper ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:18
А Тикнизян лучше, что ль? Зря к нему вернулись после зимнего трололо, тем более весна показала, что он тем более не стоит тех денег, что он запросил. По сути, на таком уровне, чтоб рыпаться в Зенит, он провел полгода за всю карьеру.
realDonCorleone
realDonCorleone ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 19:31
Ты сравнил тоже времена. Санкций не было, доллар по 25-30 рублей до 2008 и 40-60 потом. Тогда все клубы имели неплохой бюджет. И Спартак и Зенит и Динамо и Локомотив. Да и ЦСКА никогда не тратил огромных сум на легионеров. И всегда было 5-6 русских игроков основы. Если убрать за скобки Анжи с частным бюджетом, то после прихода Газпрома и халки и витсели по 40-70 млн $ пошли. Никогда ни один клуб в России не тратил такие бюджетные деньги на игроков. Не говоря уже о том, что ЦСКА за свой счёт строил стадион, в отличии от Зенита и Спартак, которым стадик построело госво. А если вспомнить стоимость стадиона Зенита, и как смета в разу увеличивалась ( стоимость стадиона Юве ~200 млн, у Зенита за 1 млрд перевалил!!!!) то все клубы страны вместе взятые не тратили больше, чем потратил зенит. А сейчас вот, когда в стране сложная ситуация, вот так жировать, это не красиво выглядит (с учётом того, что убытки у Газпрома в этом году и еврокубков нет). И да, кстати, у Гинера никогда не было нефтегазового бизнеса, изучи материал, чтоб не нести фигню
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ wez3myhtye55 (раскрыть)
вчера в 14:43
Скорее представитель и общественный адвокат. )
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:42, ред.
Да ну на) Ты постоянно поминаешь эти "народные деньги" Газпрома и купленных на них бразильцев. Но забываешь о том, что все реальные успехи клуба за который болеешь ты сам - ЦСКА, связанны с нефте-долларами и купленными легионерами. Не помню, чтобы ты возмущался тем, что победа в кубке УЕФА добыта с помощью купленных дорого пришлых нерусей. ) Закончилось финансирование - закончился и ЦСКА, превратившись в команду чуть выше среднего .
А по поводу Гос-компаний - во всем мире, все крупные системообразующие корпорации - спонсоры , в той либо иной мере государственные. Думаю не нужно напоминать о том, что суммы по сделкам ведущих клубов топ 5 УЕФА, на порядок выше тех, что тратит чье то там достояние. Нравится это или нет, но таков футбольный бизнес. Причем повсеместно. Смирись.
ЗЫ: Серьёзный взрослый человек, не к лицу кидаться минусами в адрес всех несогласных, как истеричная пионерка а период созревания ( так, к слову )
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:37, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 14:21
    А насчёт Сатаны рыбак не шути. Именно от него и ответа может прийти. Так бывает и часто
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Zenit 1980 (раскрыть)
    вчера в 14:19
    Можешь за последние 10 лет посмотреть все мои посты и ни разу не встретишь ни слова про бабушек. А рыбак Помор, как и моряк Лоцман те ещё выдумщики. Скажу тебе по секрету. Я против бюджетного финансирования профессионального футбола всех клубов РПЛ, а не только Зенита. Но фанам Газпрома это неинтересно
    Мяучелo
    Мяучелo
    вчера в 14:18
    Вилков уже давно подписан, теперь можно и Волкова!)
    pomor45
    pomor45 ответ Zenit 1980 (раскрыть)
    вчера в 14:17
      wez3myhtye55
      wez3myhtye55 ответ Zenit 1980 (раскрыть)
      вчера в 14:16
      Он их спонсор!!!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ p93wrjfkba42 (раскрыть)
      вчера в 14:14
      Скажу по секрету. Волков игрок сб. России. И ему всего 22 года. В Зените таких и близко нет
      Zenit 1980
      Zenit 1980 ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 14:08
      Я нет, но Анатолий , судя по его постам, с ними общается постоянно. )
      pomor45
      pomor45 ответ Zenit 1980 (раскрыть)
      вчера в 14:05
      Знаете ли Вы таких бабушек? Лично мне не попадались. Напротив, благодарных Газпрому знаю многих.
      Zenit 1980
      Zenit 1980 ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 13:53, ред.
      Или скупить всю лигу оптом, и выставить условие играть против Зенит только резервными, либо молодежными ( Сочи - Ростов ) составами ))) А что, Газпром может себе позволить. Немерено же "народных денег", отжатых у "бабушек" лишенных газа : )
      34stjpu6tb4g
      34stjpu6tb4g ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 13:28
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 13:24, ред.
        лоцман, зенит дурно пахнет (с) степашин
        так было с трансфером Фернандеса. Сутормин. и т.д.
        хотя многие из суторминовых зениту нужны, как собаке пятая нога
        pomor45
        pomor45
        вчера в 13:22
        Совет Зениту по рецептам Кандаурова: скупить всех ведущих игроков и раздать их обратно с условием - не включать в состав в играх с Зенитом.
        xx5utxk544cj
        xx5utxk544cj ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 13:22, ред.
        Сейчас будет много фейков и народ любит верить во весь подобный бред.
        Если был какой-то договор между Зенитом и Волковым, то это автоматически возникают огромные проблемы у питерцев и игрока.
        Разве Зенит пойдёт на это?
        Думаю, что нет, да и навряд ли окружение Волкова насколько тупое, что бы так поступать.
        Скорее всего Краснодар хочет продлить контракт, а Волков хочет больше чем предлагают.
        Вот сейчас и будут слухи рождаться.
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы ответ 628aar2f862v (раскрыть)
        вчера в 13:14
        https://vk.com/wall-25505197_12592456
        возможно, журналисты сами придумали трансфер, сами его сорвали, а мы как благодарные читатели радуются)))
        lotsman
        lotsman ответ пират Елизаветы (раскрыть)
        вчера в 13:12
        Прекрасно! Значит, был договор или нет, это ещё надо узнать, а Зенит УЖЕ виноват в какой то свинье.))
        628aar2f862v
        628aar2f862v ответ пират Елизаветы (раскрыть)
        вчера в 13:06, ред.
        А что значит пригрозил?
        Такие угрозы чреваты для игроков у которых еще контракт не скоро закончится.
        Да Краснодару пофиг с кем он там договорился, последнее слово за ним.
        Вы точно понимаете о чём пишите?
        Не верте всему, что пишет бульварщина.
        Сейчас раздуют, а по факту всё будет банально просто, Волков просто хотел уйти, но омлзнав ошибку извенился перед Краснодаром.
        Так и будет.
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 13:05, ред.
        Волков просто захотел стать чемпионом самым простым способом))
        а что когда как с Зенитом согласовано или нет - узнаем.
        но конфликт между клубом ФК Краснодар и игроком есть.
        рабочий феншуй нарушил слух что Зенит хочет подписать Волкова.
        теперь Крснодар остался с проблемным игроком.
        Zenit 1980
        Zenit 1980
        вчера в 13:01, ред.
        Первый мыльный пузырь пустых слухов лопнул.
        С "переходом" Соболева в Зенит думаю произойдет то же самое. )
        Старый приемчик на внутреннем трансферном рынке, если кого то хотят продать, и подороже, то запускают слух о якобы интересе к игроку со стороны ФК Зенит. ) Самый яркий пример из недавнего прошлого, попытка ЦСКА выгодно продать Игнашевича, по причине ( не подтверждено ) внутренних терок в клубе. Мол трансферная цель номер один для Зенит.
        Сплетни межсезонья. Обсуждать переходы игроков всерьез , до того как они действительно состоялись, пустое занятие.
        lotsman
        lotsman ответ пират Елизаветы (раскрыть)
        вчера в 12:58
        "......игрок пришел и начал требовать.............и пригрозил...."
        А с Зенитом он согласовал, договорился, чтобы требовать? О какой свинье речь?
        3rebepyq34f5
        3rebepyq34f5 ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 12:58
        👍
        lotsman
        lotsman ответ k79s2wk6s4z6 (раскрыть)
        вчера в 12:57
        Извини. Бывает)) Пирату адресовывал.
        k79s2wk6s4z6
        k79s2wk6s4z6 ответ lotsman (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 12:53
        Чего?
        Адресата не попутал случаем?
        adekvat
        adekvat ответ Forwert (раскрыть)
        вчера в 12:44
        Как зачем, что бы было.
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