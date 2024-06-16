Переход Волкова в «Зенит» может не состояться

Переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит» может быть сорван.
На данный момент клубы не ведут переговоры. Сообщается, что у петербуржцев есть и другие варианты усиления правого фланга обороны.
Переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит» может быть сорван.
На данный момент клубы не ведут переговоры. Сообщается, что у петербуржцев есть и другие варианты усиления правого фланга обороны.
точней, питерцы сделали свинью краснодарцам.
игрок пришел и начал требовать, чтоб его отпустили в Зенит.
и пригрозил, что не станет играть за черных быков.
Краснодар отцепил Волкова от команды. ТС игрока где то 4,5 млн евро.
Так российский футбол получил Ивана Игнатьева 2 версия.
вот так Зенит начал масштабную закупку игроков с правильными паспортами.
это не случайно. Новый министр спорта РФ обещал ведь ужесточить лимит.
точней, питерцы сделали свинью краснодарцам.
игрок пришел и начал требовать, чтоб его отпустили в Зенит.
и пригрозил, что не станет играть за черных быков.
Краснодар отцепил Волкова от команды. ТС игрока где то 4,5 млн евро.
Так российский футбол получил Ивана Игнатьева 2 версия.
вот так Зенит начал масштабную закупку игроков с правильными паспортами.
это не случайно. Новый министр спорта РФ обещал ведь ужесточить лимит.
Такие угрозы чреваты для игроков у которых еще контракт не скоро закончится.
Да Краснодару пофиг с кем он там договорился, последнее слово за ним.
Вы точно понимаете о чём пишите?
Не верте всему, что пишет бульварщина.
Сейчас раздуют, а по факту всё будет банально просто, Волков просто хотел уйти, но омлзнав ошибку извенился перед Краснодаром.
Так и будет.
Такие угрозы чреваты для игроков у которых еще контракт не скоро закончится.
Да Краснодару пофиг с кем он там договорился, последнее слово за ним.
Вы точно понимаете о чём пишите?
Не верте всему, что пишет бульварщина.
Сейчас раздуют, а по факту всё будет банально просто, Волков просто хотел уйти, но омлзнав ошибку извенился перед Краснодаром.
Так и будет.