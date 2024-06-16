Агент Магкеева дал комментарий на тему будущего игрока

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Станислава Магкеева, дал комментарий касательно будущего футболиста.
Есть предложения по Магкееву. Мы ведем переговоры как с российскими клубами, так и с зарубежными. Будущее Станислава скоро должно определиться.
Согласен на все 100%%
Зенитовцы занервничали, правда-матка не дает бревно из глаза вытащить, помогают соринки дёргать.
Да список продолжить можно, но смысл?
Согласен на все 100%%
Зенитовцы занервничали, правда-матка не дает бревно из глаза вытащить, помогают соринки дёргать.
Да список продолжить можно, но смысл?