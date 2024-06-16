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Агент Магкеева дал комментарий на тему будущего игрока

вчера, 12:49

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Станислава Магкеева, дал комментарий касательно будущего футболиста.

Есть предложения по Магкееву. Мы ведем переговоры как с российскими клубами, так и с зарубежными. Будущее Станислава скоро должно определиться.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:18
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    вчера в 14:11, ред.
    Странно, что и Макгеева в Зенит не отправляют, знают, что он даже в Локо не играет.
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    вчера в 14:04
    Кто в Локомотиве играть будет, все разбегаются.
    Гость
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