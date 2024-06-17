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На Евро впервые опробовали новую технологию определения касания мяча рукой

вчера, 23:52
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия0 : 1Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

На чемпионате Европы-2024 впервые продемонстрировали работу технологии, с помощью которой можно определить, касался ли кто‑либо из футболистов мяча рукой.

В матче 1-го тура группового этапа между сборными Бельгии и Словакии (0:1) VAR отменил гол нападающего бельгийцев Ромелу Лукаку.

В процессе атаки форвард бельгийской команды Лоис Опенда коснулся мяча рукой. Во время просмотра видеоповтора в трансляции был показан график, похожий на ЭКГ. Он показывает отклонение мяча после касания рукой.

Внутри мяча находится 14‑граммовый датчик, который фиксирует любое касание. По этой причине мяч нужно заряжать от розетки, так как датчик работает от аккумулятора.

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Все комментарии
ilichsityFC
ilichsityFC
сегодня в 10:17
- Саня, пошли в футбол играть!
- Сейчас, мяч заряжу!
rwcpx6bxqbrn
rwcpx6bxqbrn
сегодня в 07:04
А без датчика гол бы засчитали...
chromage
chromage
сегодня в 04:57
"По этой причине мяч нужно заряжать от розетки, так как датчик работает от аккумулятора."

Надо не останавливатся... Добавить тач-скрин мячу, чтобы смотреть видео на ютубе, проверять почту и писать в телегу пока касаешься мяча. Да и вообще браузер бы неплохо добавить, а то какая-то фигня. "в любом утюге есть встроенный браузер" а в электронном мяче как прошлый век.
drug01
drug01
сегодня в 00:18
Техника на высшем уровне это только в помощь на благо футбола!!!
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 00:17
Да.. Теперь волосами и рукой играть нельзя.. Хе.. 😀
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:58
На экране интересно выглядело.
Гость
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