На Евро впервые опробовали новую технологию определения касания мяча рукой

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вчера, 23:52

На чемпионате Европы-2024 впервые продемонстрировали работу технологии, с помощью которой можно определить, касался ли кто‑либо из футболистов мяча рукой.

В матче 1-го тура группового этапа между сборными Бельгии и Словакии (0:1) VAR отменил гол нападающего бельгийцев .

В процессе атаки форвард бельгийской команды коснулся мяча рукой. Во время просмотра видеоповтора в трансляции был показан график, похожий на ЭКГ . Он показывает отклонение мяча после касания рукой.

Внутри мяча находится 14‑граммовый датчик, который фиксирует любое касание. По этой причине мяч нужно заряжать от розетки, так как датчик работает от аккумулятора.