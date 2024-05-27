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«Вулверхэмптон» привёл аргументы против технологии ВАР

вчера, 18:47

«Вулверхэмптон», который ранее инициировал вопрос рассмотрения отмены технологии ВАР в АПЛ, сформулировал аргументы, подкрепляющие критику использования видеоповторов.

1. ВАР выходит за пределы изначального назначения;

2. Влияние работы ВАР на празднования и атмосферу;

3. Разочарование и неразбериха на стадионах;

4. Враждебная и негативная обстановка;

5. Подрыв авторитета арбитров;

6. Повторяющиеся ошибки в различных обстоятельствах;

7. Несоответствие темпу АПЛ;

8. Увеличение числа остановок игры и добавленного времени;

9. Чрезмерное внимание, уделяемое ВАР при обсуждении игр;

10. Подрыв доверия и репутации.

Представители клуба прокомментируют эти пункты в рамках собрания команд АПЛ.

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t0s1k
t0s1k
сегодня в 00:37
реально бесит когда гол забит чисто (нет оффсайда и других явных нарушений, распускания рук и тд тп) он варит по 5+ минут гоняя секундный эпизод где более сильный и мощный футболист слегка задел типа корпусом(обычная мужская борьба за мяч, проиграл более слабый) фигачит повтор туда сюда, туда сюда, ну задел же? ведь правда? тот упал! всё, брррр(свиток) И ОТМЕНА! и ты такой ***** ДАВАЙТЕ ЕЩЁ В ЮБКАХ ВЫДЕМ ИГРАТЬ И С ШАРИКОМ ВОЗДУШНЫМ! Тааак бесит
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:04
Единственный верный пункт это празднование гола и атмосфера.
Но самым большим разочарованием для игроков и болельщиков будет ошибка судьи, когда не будет ВАР.
Тем самым они захотят вернуть ВАР.
Наверное минута ожидания решения ВАР, куда лучше стресса в случае ошибки судьи.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:50
Уверен у сторонников ВАР найдутся контраргументы...
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