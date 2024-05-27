«Вулверхэмптон» привёл аргументы против технологии ВАР

«Вулверхэмптон», который ранее инициировал вопрос рассмотрения отмены технологии ВАР в АПЛ, сформулировал аргументы, подкрепляющие критику использования видеоповторов.
1. ВАР выходит за пределы изначального назначения;
2. Влияние работы ВАР на празднования и атмосферу;
3. Разочарование и неразбериха на стадионах;
4. Враждебная и негативная обстановка;
5. Подрыв авторитета арбитров;
6. Повторяющиеся ошибки в различных обстоятельствах;
7. Несоответствие темпу АПЛ;
8. Увеличение числа остановок игры и добавленного времени;
9. Чрезмерное внимание, уделяемое ВАР при обсуждении игр;
10. Подрыв доверия и репутации.
Представители клуба прокомментируют эти пункты в рамках собрания команд АПЛ.
Но самым большим разочарованием для игроков и болельщиков будет ошибка судьи, когда не будет ВАР.
Тем самым они захотят вернуть ВАР.
Наверное минута ожидания решения ВАР, куда лучше стресса в случае ошибки судьи.
Но самым большим разочарованием для игроков и болельщиков будет ошибка судьи, когда не будет ВАР.
Тем самым они захотят вернуть ВАР.
Наверное минута ожидания решения ВАР, куда лучше стресса в случае ошибки судьи.