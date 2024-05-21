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В новом сезоне АПЛ в работу ВАР будут внесены изменения

вчера, 13:16

В следующем сезоне судьям ВАР будет предписано вмешиваться в матчи АПЛ только в тех случаях, когда судья явно ошибается. Также будет внесён ряд изменений, призванных ускорить работу спорной системы и обеспечить вмешательство только в случае неоспоримых ошибок.

Английская Премьер-Лига и организация арбитров PGMOL твёрдо убеждены, что ВАР необходимо улучшить, а не отменять.

Клубы проголосуют на своём ежегодном собрании 6 июня по вопросу о том, следует ли избавиться от ВАР после просьбы «Вулверхэмптона». Ожидается, что резолюция не наберёт необходимых 14 голосов и лига попытается переубедить скептиков.

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Перевод с thetimes.co.uk Фото: Официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:51
от ВАР уже точно не откажутся !
прогресс не остановить
pomor45
pomor45
вчера в 20:34
ВАР стал влиять на наваристость и появились разговоры о его ущербности. Кончится всё тем, что уберут всё, что снижает наваристость, признают это достижением и пропоют оду во славу ФИФА.
pomor45
pomor45 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 20:30
Добавить к этому роботов-игроков, которые практически не ошибаются, и получим футбол, в котором нет ни своих, ни чужих, есть только названия клубов, за которые, собственно, как и сейчас, будут болеть зрители, именуемые болельщиками.
Incredulous
Incredulous ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 18:06
Высокие технологии - это конечно хорошо, но судья на поле нужен не только для того, чтобы нарушения фиксировать, но и чтобы дисциплину на поле держать, не допускать конфликты и потасовки между игроками, когда нужно разнимать их. Хотя есть один вариант: всем игрокам надеть электроошейники, и в случае конфликтов и потасовок удалённо их усмирять хорошим вольтом))
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:38
с ВАР многие судьи стали недополучать деньги. думаю все эти слухи про отказ от ВАР идут от ассоциации судей
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:45
Я так понял будут меньше вар просматривать. И будет почти как без вар)
альсато
альсато
вчера в 14:36
Что значит только вмешиваться в случаях неоспоримых?))))...а в каких же еще ВАР вмешивается?))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:47
Когда уже датчики в подошвах бутс будут и в мяче
ekkg8mp3r3ca
ekkg8mp3r3ca
вчера в 13:45
ВАР всячески ограничивает себя, зачем он нужен?
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:40
От ВАР уже не отказаться. С современными технологиями проще от судей на поле отказаться. Ну это всё в будущем.... хотя уже и сейчас существует куча камер, датчиков офсайда например и много чего... ВАР пока что помощник судьи, но сами понимаете, что помощники могут переходить на повышение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:31
Вроде хотели совсем отказаться...
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