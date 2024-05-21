В новом сезоне АПЛ в работу ВАР будут внесены изменения

1716286596

вчера, 13:16

В следующем сезоне судьям ВАР будет предписано вмешиваться в матчи АПЛ только в тех случаях, когда судья явно ошибается. Также будет внесён ряд изменений, призванных ускорить работу спорной системы и обеспечить вмешательство только в случае неоспоримых ошибок.

Английская Премьер-Лига и организация арбитров PGMOL твёрдо убеждены, что ВАР необходимо улучшить, а не отменять.

Клубы проголосуют на своём ежегодном собрании 6 июня по вопросу о том, следует ли избавиться от ВАР после просьбы «Вулверхэмптона». Ожидается, что резолюция не наберёт необходимых 14 голосов и лига попытается переубедить скептиков.