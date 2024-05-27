Бэйл: «Я хочу, чтобы ВАР не использовался»

Экс-игрок «Реала», «Тоттенхэма» и «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл оценил влияние технологии ВАР на футбол.
ВАР должен был убрать противоречия в футболе, но это лишь усугубило ситуацию. Я бы выбрал фактор человеческой ошибки.
В замедленной съемке все выглядит гораздо хуже, чем в реальном времени. Поэтому, когда вы замедляете изображение, игра рукой выглядит гораздо более явной, чем в реальности.
Мне это не нравится. Я хочу, чтобы ВАР не использовался.
Тот же офсайд или игра рукой будет трактоваться в обе стороны и одна из команд, в случае ошибки судьи, будет недовольна. А на повторе в итоге разберут после матча, что игра рукой была или офсайд был, а судья ошибся. В итоге факт офсайда будет как игра рукой и судья будет виноват.
Тот же офсайд или игра рукой будет трактоваться в обе стороны и одна из команд, в случае ошибки судьи, будет недовольна. А на повторе в итоге разберут после матча, что игра рукой была или офсайд был, а судья ошибся. В итоге факт офсайда будет как игра рукой и судья будет виноват.