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Бэйл: «Я хочу, чтобы ВАР не использовался»

вчера, 17:35

Экс-игрок «Реала», «Тоттенхэма» и «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл оценил влияние технологии ВАР на футбол.

ВАР должен был убрать противоречия в футболе, но это лишь усугубило ситуацию. Я бы выбрал фактор человеческой ошибки.

В замедленной съемке все выглядит гораздо хуже, чем в реальном времени. Поэтому, когда вы замедляете изображение, игра рукой выглядит гораздо более явной, чем в реальности.

Мне это не нравится. Я хочу, чтобы ВАР не использовался.

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Бэйл Гарет
Перевод с news.sky.com
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Все комментарии
Cules2013
Cules2013
вчера в 19:36
Эксперт нашёлся. Удивительно, как это не Рамос сказал, с его победным голом в ЛЧ из офсайда.
112910415
112910415
вчера в 18:37
нельзя же остановить прогресс
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:33
На данный момент квалификация судей хромает, а ВАР им необходим, иначе вопросов будет ещё больше.
Тот же офсайд или игра рукой будет трактоваться в обе стороны и одна из команд, в случае ошибки судьи, будет недовольна. А на повторе в итоге разберут после матча, что игра рукой была или офсайд был, а судья ошибся. В итоге факт офсайда будет как игра рукой и судья будет виноват.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:06
Значит надо и в гольфе ввести Вар.. Хе..
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:58
Ну да. Проще винить машину, чем людей, которые выносят решения. ВАР не идеален, но хотя бы малейшие офсайды фиксирует, которые человек не видит. Даже недавно видел статистику, где говорилось, что с ВАРом ошибок стало меньше. Стоит убрать ВАР и ошибок станет в разы больше.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:45
Согласен с Бэйлом. С этим ВАРом уже дошли до абсурда, выискивают малейшее касание и любой минимальный контакт, чтобы назначить пенальти, но футбол - это контактный вид спорта.
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