Наставник «Динамо» Марцел Личка признан лучшим тренером сезона в РПЛ.
Под его руководством «бело-голубые» заняли третье место в чемпионате России.
Наставник «Динамо» Марцел Личка признан лучшим тренером сезона в РПЛ.
Под его руководством «бело-голубые» заняли третье место в чемпионате России.
Нет, мне как болельщику Динамо, конечно лестно сознавать, что наш Главный тренер заслужил такую высокую оценку своей работы в этом сезоне, но объективности ради хотелось бы ознакомиться с составом экспертов и перечнем критериев по которым выбирали лучшего Главного тренера сезона. Если принимать во внимание достижение команд, то Сергей Богданович бесспорный победитель, добившийся шестого чемпионского титула подряд и вообще претендующего на дубль, а то и на требл.
Нет, мне как болельщику Динамо, конечно лестно сознавать, что наш Главный тренер заслужил такую высокую оценку своей работы в этом сезоне, но объективности ради хотелось бы ознакомиться с составом экспертов и перечнем критериев по которым выбирали лучшего Главного тренера сезона. Если принимать во внимание достижение команд, то Сергей Богданович бесспорный победитель, добившийся шестого чемпионского титула подряд и вообще претендующего на дубль, а то и на требл.