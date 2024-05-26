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Марцел Личка признан лучшим тренером сезона в РПЛ

26 мая 2024, 21:47

Наставник «Динамо» Марцел Личка признан лучшим тренером сезона в РПЛ.

Под его руководством «бело-голубые» заняли третье место в чемпионате России.

Марцел Личка признан лучшим тренером сезона в РПЛ

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Все комментарии
112910415
112910415
27 мая в 18:56
Личка ну никак не лучший !
но ход мысли понятен ...
alexamit
alexamit
27 мая в 12:56
Хоть в этом Семаку шило в зад воткнули.Зенит и так и за уши,и за руки,и за ху.. тянули наверх.Сборнаяя бразильских отбросов!
альсато
альсато
27 мая в 11:24
Вот если ЛИЧКА выиграл чемпионат-он действительно стал бы лучшим....
dwtpp463uyyk
dwtpp463uyyk
27 мая в 06:21
Только для этого нужно было так опозориться в важнейшем матче.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 мая в 00:01
Медведев : "Не грусти Серёж......так уж принято....одним звания....другим титулы....делиться надо...корпоративная этика...."
За адекватность
За адекватность ответ stanichnik (раскрыть)
26 мая в 23:41
Приветствую уважаемый! "Классический ответ" - "Премия по итогам сезона в РПЛ вручается во второй раз в истории. На первом этапе определения номинантов на приз с 22 по 30 апреля голосовали журналисты. С 2 по 13 мая прошел второй этап, на котором свои голоса отдавали болельщики. В период с 15 по 24 мая состоялся третий этап — победителей премии определяли капитаны и главные тренеры команд РПЛ, президент лиги и легенды турнира." Там всего 18 номинаций ежели правильно посчитал. Так что к выбору причастны можно сказать условно все. А уж объективный это выбор или нет, то тут как известно сколько людей столько мнений.
Capral
Capral
26 мая в 22:34, ред.
Все эти номинации- дешевая ерунда. Тренер, который трусливо проиграл в одной игре чемпионство, от которого стоял в двух шагах, получает звание лучшего. Удивляться нечему, ведь даже шварц, получал, нечто подобное.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
26 мая в 22:31
Маэстро, я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И откуда, у Вас- столько фантазии!!!!!???????? И вообще, как тонко- про собаку... Так вот, где собака порылась, как говорил М.С.Горбачев!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Супер, Маэстро- супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
26 мая в 22:28
Классический вопрос: "А судьи кто?"
Нет, мне как болельщику Динамо, конечно лестно сознавать, что наш Главный тренер заслужил такую высокую оценку своей работы в этом сезоне, но объективности ради хотелось бы ознакомиться с составом экспертов и перечнем критериев по которым выбирали лучшего Главного тренера сезона. Если принимать во внимание достижение команд, то Сергей Богданович бесспорный победитель, добившийся шестого чемпионского титула подряд и вообще претендующего на дубль, а то и на требл.
Хиромант
Хиромант
26 мая в 22:23
- А, так вот оно в чём дело! Зенит и так стал чемпионом, мол, хватит с него, а титулы все мы раздадим Динамо! И лучший тренер, и лучший нападающий, чтобы не обидно было (хотя статистика свидетельствует об обратном!). А за что? Конечно обидно, но только нам, болельщикам. А Крылья? А Ростов? А Локо? Да и в других клубах много интересных и перспективных игроков выросло.
stanichnik
stanichnik ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
26 мая в 22:06, ред.
Доброго Здоровья PATRIOT!
шварц ни чем не лучше Лички, который тоже слил в последнем туре серебро в очном поединке сочинской команде 1:5, но чех хоть в гостях, а немец у себя дома в Москве в присутствии заполненных до отказа трибун.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
26 мая в 22:03, ред.
Спорно,очень спорно.Так дать надежду и так слиться.При Шварце вот жалко не помню,но кажись серебро завоевывали.,и при этом все Шварца гнали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
26 мая в 22:02
Все в точку!!!
Futurista
Futurista
26 мая в 21:56
Семак в шоке)...

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