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Клубы «большой шестёрки» АПЛ выступают за сохранение ВАР

вчера, 11:18

Ряд клубов АПЛ, включая членов «большой шестёрки», проголосуют за сохранение ВАР. По общему мнению, эта технология скорее помогает, чем мешает.

Многие клубы хотят, чтобы основное внимание уделялось улучшению её применения и доведению информации о решениях до болельщиков. Считается, что полный отказ от ВАР, в то время как она всё ещё находится в процессе разработки, является довольно экстремальным решением, особенно если учесть, что ещё можно внести множество улучшений.

Напомним, голосование за отмену ВАР в АПЛ пройдёт в начале лета.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 17:02
футбол эволюционирует.
но каким он будет?
есть огромное количество разных предложений, которые циркулируют в интернете.
кототрых говотят в кабинетах фифа и уефа.
отменить или изменить правило офсайда
отменить карточки и ввести временные штрафы.
буллиты как в хоккее вместо доп. времени.(вот это разумно было бы)
разрешить гораздо больше замен.
и даже обратные замены как в хоккее.
Венгер (один из любитель реформ в футболе) говорил
футболе обязаны быть и потолок зарплат
и строгий контроль за трансферами,
и обязательные отчисления топ-клубов в фонд солидарности на случай кризиса как в пандемия ковиж-19
самое главное, чтобы изменения и реформы венгера шли на пользу самой игре.
но какими будут судья - пока мало говорят))
может, искусственный интеллект помогут судьям принимать точные решения.
и после роль судей на матчах будут постепенно отодвигается на второй план.
пока не исчезнет.
полный цифровой контроль.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:24
Пусть купят электросамокаты. Везде будут успевать.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 14:23
Главное не свистеть, когда мяч в воздухе при атаке на последних минутах.
LOpp
LOpp
вчера в 12:36
сейчас уже не поймешь, кто входит в эту "большую шестерку"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:55
Ну хорошо..большая шестерка)). Вар есть. Осталось судей постоянно повышения квалификации и физической подготовки. Игра становится все быстрей. Судьи тоже должны успевать за всеми
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:46
Думаю так и будет!Но надо усовершенствовать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:23
По-любому оставят варево. Со следующего сезона будет система полуавтоматического определения офсайда. Думаю решения будут принимать быстрее
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