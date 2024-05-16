Клубы «большой шестёрки» АПЛ выступают за сохранение ВАР

Ряд клубов АПЛ, включая членов «большой шестёрки», проголосуют за сохранение ВАР. По общему мнению, эта технология скорее помогает, чем мешает.
Многие клубы хотят, чтобы основное внимание уделялось улучшению её применения и доведению информации о решениях до болельщиков. Считается, что полный отказ от ВАР, в то время как она всё ещё находится в процессе разработки, является довольно экстремальным решением, особенно если учесть, что ещё можно внести множество улучшений.
Напомним, голосование за отмену ВАР в АПЛ пройдёт в начале лета.
но каким он будет?
есть огромное количество разных предложений, которые циркулируют в интернете.
кототрых говотят в кабинетах фифа и уефа.
отменить или изменить правило офсайда
отменить карточки и ввести временные штрафы.
буллиты как в хоккее вместо доп. времени.(вот это разумно было бы)
разрешить гораздо больше замен.
и даже обратные замены как в хоккее.
Венгер (один из любитель реформ в футболе) говорил
футболе обязаны быть и потолок зарплат
и строгий контроль за трансферами,
и обязательные отчисления топ-клубов в фонд солидарности на случай кризиса как в пандемия ковиж-19
самое главное, чтобы изменения и реформы венгера шли на пользу самой игре.
но какими будут судья - пока мало говорят))
может, искусственный интеллект помогут судьям принимать точные решения.
и после роль судей на матчах будут постепенно отодвигается на второй план.
пока не исчезнет.
полный цифровой контроль.
но каким он будет?
есть огромное количество разных предложений, которые циркулируют в интернете.
кототрых говотят в кабинетах фифа и уефа.
отменить или изменить правило офсайда
отменить карточки и ввести временные штрафы.
буллиты как в хоккее вместо доп. времени.(вот это разумно было бы)
разрешить гораздо больше замен.
и даже обратные замены как в хоккее.
Венгер (один из любитель реформ в футболе) говорил
футболе обязаны быть и потолок зарплат
и строгий контроль за трансферами,
и обязательные отчисления топ-клубов в фонд солидарности на случай кризиса как в пандемия ковиж-19
самое главное, чтобы изменения и реформы венгера шли на пользу самой игре.
но какими будут судья - пока мало говорят))
может, искусственный интеллект помогут судьям принимать точные решения.
и после роль судей на матчах будут постепенно отодвигается на второй план.
пока не исчезнет.
полный цифровой контроль.