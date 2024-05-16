Клубы «большой шестёрки» АПЛ выступают за сохранение ВАР

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вчера, 11:18

Ряд клубов АПЛ , включая членов «большой шестёрки», проголосуют за сохранение ВАР. По общему мнению, эта технология скорее помогает, чем мешает.

Многие клубы хотят, чтобы основное внимание уделялось улучшению её применения и доведению информации о решениях до болельщиков. Считается, что полный отказ от ВАР, в то время как она всё ещё находится в процессе разработки, является довольно экстремальным решением, особенно если учесть, что ещё можно внести множество улучшений.