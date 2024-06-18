«Бавария» проявляет интерес к нападающему сборной Италии

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вчера, 11:10

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии попал в сферу интересов «Баварии». Также на игрока претендуют и другие клубы. Сумма потенциального трансфера может составить 30 — 40 миллионов евро. В свою очередь, «Ювентус» собирается предложить Кьезе новый контракт. Судьба 26-летнего вингера решится после Евро.

Кьеза выступает за «Ювентус» с октября 2020 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В прошедшем сезоне итальянец сыграл 37 матчей в Серии А и Кубке Италии, забил 10 мячей и отметился 3 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает Кьезу в 35 миллионов евро.