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«Бавария» проявляет интерес к нападающему сборной Италии

вчера, 11:10

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза попал в сферу интересов «Баварии». Также на игрока претендуют и другие клубы. Сумма потенциального трансфера может составить 30 — 40 миллионов евро. В свою очередь, «Ювентус» собирается предложить Кьезе новый контракт. Судьба 26-летнего вингера решится после Евро.

Кьеза выступает за «Ювентус» с октября 2020 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В прошедшем сезоне итальянец сыграл 37 матчей в Серии А и Кубке Италии, забил 10 мячей и отметился 3 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает Кьезу в 35 миллионов евро.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
вчера в 14:45
Я бы лучше скамаку купил бы
Вещий
Вещий
вчера в 13:40
Добра Вам! .... вчера запросил повторный код на сегодня, но он не пришел... сделал второй запрос на завтра 19.06. 2024.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 12:50
Первый тур и сразу с Арсеналом м-да уж.
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:41
Если Федерико себя проявит, то Юве его продаст миллионов за 50, если нет - то останется
Гость
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