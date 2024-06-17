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«Лацио» близок к трансферу игрока «Хатайспора»

вчера, 14:31

«Лацио» в ближайшее время подпишет хавбека «Хатайспора» Фисайо Деле Баширу.

Стоимость трансфера оценивается в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «орлы» проявляют интерес к двум игрокам «Вероны».

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Все комментарии
2tgvx36s5vq2
2tgvx36s5vq2 ответ fxmmskdursy7 (раскрыть)
вчера в 17:51
Два ляма, красная цена ему
fxmmskdursy7
fxmmskdursy7
вчера в 17:50
Ого, нормально так наварятся
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:18
понятно, почему римляне отказались от Сперцяна. слишком дорог.
последнее время Лацио резко разгружают зарпл.ведомость.
сперва продали Милинкович-Савича. Ачерби, многих отдали в аренду.
более 70 млн сэкономили.
в это лето продали возрастного Луиса Альберто катарскому клубу.
Фелипе Андерсон вернулся в Бразилию.
Камаду отпустили бесплатно.
осталось продать Гендузи.
понятно, что в Лацио не простые времена.
и болельщики недовольны, а руководство клуба продвигает "проект Барони" и активно работает на футбольном рынке, закупая молодых перспективных малоизвестных игроков.
Первые два трансфера должны поступить из Эллады Вероны.
Речь идет о нападающем Нослине и левом защитнике Кабале.
За обоих - 15 млн евро.
Почти завершили сделку по Фисайо Деле-Баширу за 7 миллионов евро, включая бонусы. А он воспитанник МанСити, значит, товарное качество на высоте))
После ухода Луиса Альберто Лацио ищет нового десятки, и планируют подписать Кальвина Стенгса из Фейерноорда за 10 млн.
еще намерены подписать сына Паоло Мальдини - Даниэля.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:41
Лось молодой и перспективный!
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:40
Лацио перестраивается. Они еще в еврокубки смогли угодить, поэтому свежие игроки только на пользу
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