«Лацио» близок к трансферу игрока «Хатайспора»

«Лацио» в ближайшее время подпишет хавбека «Хатайспора» Фисайо Деле Баширу.
Стоимость трансфера оценивается в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «орлы» проявляют интерес к двум игрокам «Вероны».
«Лацио» в ближайшее время подпишет хавбека «Хатайспора» Фисайо Деле Баширу.
Стоимость трансфера оценивается в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «орлы» проявляют интерес к двум игрокам «Вероны».
последнее время Лацио резко разгружают зарпл.ведомость.
сперва продали Милинкович-Савича. Ачерби, многих отдали в аренду.
более 70 млн сэкономили.
в это лето продали возрастного Луиса Альберто катарскому клубу.
Фелипе Андерсон вернулся в Бразилию.
Камаду отпустили бесплатно.
осталось продать Гендузи.
понятно, что в Лацио не простые времена.
и болельщики недовольны, а руководство клуба продвигает "проект Барони" и активно работает на футбольном рынке, закупая молодых перспективных малоизвестных игроков.
Первые два трансфера должны поступить из Эллады Вероны.
Речь идет о нападающем Нослине и левом защитнике Кабале.
За обоих - 15 млн евро.
Почти завершили сделку по Фисайо Деле-Баширу за 7 миллионов евро, включая бонусы. А он воспитанник МанСити, значит, товарное качество на высоте))
После ухода Луиса Альберто Лацио ищет нового десятки, и планируют подписать Кальвина Стенгса из Фейерноорда за 10 млн.
еще намерены подписать сына Паоло Мальдини - Даниэля.
последнее время Лацио резко разгружают зарпл.ведомость.
сперва продали Милинкович-Савича. Ачерби, многих отдали в аренду.
более 70 млн сэкономили.
в это лето продали возрастного Луиса Альберто катарскому клубу.
Фелипе Андерсон вернулся в Бразилию.
Камаду отпустили бесплатно.
осталось продать Гендузи.
понятно, что в Лацио не простые времена.
и болельщики недовольны, а руководство клуба продвигает "проект Барони" и активно работает на футбольном рынке, закупая молодых перспективных малоизвестных игроков.
Первые два трансфера должны поступить из Эллады Вероны.
Речь идет о нападающем Нослине и левом защитнике Кабале.
За обоих - 15 млн евро.
Почти завершили сделку по Фисайо Деле-Баширу за 7 миллионов евро, включая бонусы. А он воспитанник МанСити, значит, товарное качество на высоте))
После ухода Луиса Альберто Лацио ищет нового десятки, и планируют подписать Кальвина Стенгса из Фейерноорда за 10 млн.
еще намерены подписать сына Паоло Мальдини - Даниэля.