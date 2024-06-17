Кварацхелию отвлекли от Евро-2024. Отец и агент футболиста поссорились с боссом «Наполи»

1718628997

вчера, 15:56

Игрок просит о немедленном трансфере.

Грузины перессорились с неаполитанцами

Темпераментные люди не умеют спорить, хотя очень любят. Много эмоций, жестов, криков и обид. Всё публично и зло, но мало смысла. Форма ссоры забивает здоровую дискуссию и обмен мнениями. Вот зачем агент Кварацхелии и его отец сделали заявления о недовольстве судьбой «Наполи» и уходе футболиста накануне его первого матча на Евро-2024? Целая страна ждёт исторический момент. У Кварацхелии был непростой, хотя и не ужасный сезон в составе «Наполи».

Но молодой вингер, заигравший на высоком уровне в «Рубине», должен думать о результатах сборной Саньоля. Вместо этого сначала читает два заявления от его собственного отца Бадри и от агента Мамуки Джугели, а затем получает официальный публичный ответ «Наполи». Футболист не продается, а его судьбу определяет только клуб в лице президента. Контракт ещё на три года. И плевать, что Кварацхелия играет за «Наполи» за 1.5 млн евро – это меньше, чем у запасных.

Де Лаурентис – главная проблема неаполитанского клуба. Владелец из давно ушедшей эпохи. Напоминает покойного Берлускони, который в 2022 году обещал футболистам «Монцы» «автобус с проститутками» за победы над «Миланом» и «Ювентусом». Сильвио делал это на камеру, на собрании в окружении молодых женщин. У Де Лаурентиса тоже много проблем при подключении к реальности 2024-го. Для Аурелио нормально делать взаимоисключающие заявления.

После трансфера в «Челси» Кулибали владелец «Наполи» уверял, что будет отпускать лидеров в самые богатые клубы без скандалов. Прошло пару лет – у Осимхена огромные проблемы в поисках достойной команды. Де Лаурентис пытается отдать молодого нигерийского нападающего в «Аль-Ахли», поскольку клуб из Саудовской Аравии готов заплатить больше, чем предлагают в ПСЖ . При этом Осимхен сделал глупость, подписал контракт с фиксированной суммой выкупа.

Теперь Де Лаурентис ждёт ровно 120 млн евро. А если не дождется, то заставит нигерийца играть за команду тренера Конте. Антонио знал, куда устроился на работу. В «Наполи» бардак, поэтому Спаллетти быстро убежал после чемпионства. Теперь фанаты переживают публичный конфликт главной молодой звезды – Кварацхелии, и президента клуба. Причем часть публики будет на стороне Де Лаурентиса, назвав грузинского вингера неблагодарным из-за решения уйти.

Кварацхелия должен подумать о Родине

Грузинские футбольные традиции намного глубже и богаче, чем исландские. Но представители крошечного острова не просто вышли в плей-офф Евро-2016, а выбили Англию в первом раунде. Дальше сил не хватило, вылетели от хозяев французов после яркого шоу со счетом 2:5. Но если Исландия смогла, то чем Грузия хуже? У команды тренера Саньоля – вице-чемпиона мира в составе сборной Франции, в заявке много молодых и энергичных футболистов с будущим.

Голкиперу «Валенсии» Мамардашвили всего 23 года. На левом фланге, помимо Кварацхелии, который в сборной предпочитает играть в дуэте нападения, результативный в составе сборной Чакветадзе из «Уотфорда». Хвича может положиться на атакующие таланты форварда «Меца» Жоржа Микаутадзе. Невысокий 23-летний нападающий оправился после неудачи в «Аяксе» в составе знакомого клуба. В «Меце» у Микаутадзе 13 голов и 4 ассиста в 20 играх Лиги 1.

Достойный напарник для Хвичи. Поэтому рано хоронить Грузию в группе с Турцией, Португалией и Чехией. Особенно с учетом, что первый соперник Кварацхелии – Турция, тоже в списке самых молодых команд Евро-2024. Будет сражение талантливых ребят. Все мысли звезды «Наполи» и чемпиона Италии прошлого сезона должны крутиться вокруг задач сборной. Вместо этого Кварацхелия отвлекается на трансферные скандалы и будни из-за агента и отца.

Хвиче точно нельзя оставаться в «Наполи»

Если грузины думают через скандал вынудить Де Лаурентиса предложить царский контракт с «Наполи», то это плохая стратегия. Аурелио достаточно богатый, чтобы не сожалеть о потерянных деньгах. Годами рассказывал, что за Гамшика надо выложить 100 млн евро, чтобы забрать его у «Наполи». В итоге Марек уехал в Китай за 20 млн. Словак так и не попробовал себя в клубе, который претендует на победу в Лиге чемпионов. Кварацхелии надо четко понимать, с кем имеет дело.

Хотя поведение его отца и агента не красит лагерь футболиста, сам Хвича достаточно дисциплинированный игрок. В 23 года у него не испортилась репутация на футбольном рынке. Все клубы знают, что пока нет фиксированной суммы выкупа в районе 130 млн евро, надо давить на Де Лаурентиса именно этим летом. Как только контракт будет подписан, то ставьте крест на попытках Хвичи уйти из «Наполи». А отчасти его папа с агентом правы. В Неаполе четыре тренера за два сезона.

И новый наставник Конте с характером. Точно затребовал оставить одного из двух самых ценных футболистов – Осимхена или Кварацхелию. Виктор старше, его могут отправить в другой клуб. А Конте по своим каналам найдет замену в лице Лукаку из «Челси». Но Хвиче не стоит оставаться в Неаполе. Нужно в клуб из Лиги чемпионов. Независимо от результатов Евро – не исключаем, что Грузия не справится с задачей очаровать в интересной группе, Кварацхелия остается интересным лотом.

Торги активно идут, но многие клубы сомневаются. В «Ливерпуле» новый тренер. Диас пока не уехал в ПСЖ , есть Гакпо. Голландский наставник Слот не спешит просить большие деньги на Кварацхелию. Хвиче не стоит связываться с МЮ тен Хага. Тем более, у Эрика проблемы с трансферным бюджетом, пока не продали футболистов уровня Рэшфорда. В любимом «Реале» грузину нет места после прихода Мбаппе, а в «Барселону» идти опасно. Там и долги, и непонятный президент Лапорта.