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Роналду настаивает на переходе Рамоса в «Аль-Наср»

вчера, 10:54

Защитник Серхио Рамос, который недавно стал свободным агентом, имеет несколько вариантов продолжения карьеры. К игроку проявляют интерес турецкие, американские и саудовские клубы.

Сообщается, что в услугах Рамоса заинтересован «Галатасарай». Но самое выгодное в финансовом плане предложение поступило из Саудовской Аравии. «Аль-Наср» предлагает испанцу контракт. В приглашении Рамоса заинтересованы новый спортивный директор клуба из Эр-Рияда Фернандо Йерро и его многолетний партнёр по «Реалу» Криштиану Роналду. Однако семья 38-летнего защитника склоняется к переезду в США. Рамосу поступили предложения от нескольких клубов МЛС.

В прошедшем сезоне четырёхкратный победитель Лиги чемпионов сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей, отметился голевой передачей и получил 11 карточек (10 жёлтых и 1 красную).

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:12
А когда то дырявый кричал, что к шейхам едут те кто никому не нужен, а сейчас гей-нарцисс когда сам оказался никому не нужен, ну только если на потеху шейхам, зазывает к себе.
Но не каждый хочет к нему ехать, даже за бабки.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:45
Роналду продолжает искать сторонников, чтобы показать престиж чемпионата СА (типа сам он не сделал никакой ошибки, перейдя туда). Но Рамос видимо умнее. Он быстрее в Интер Майами окажется, чем в пустыне.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:12
А-ха-ха-ха.. 🤭🤣🍓🪠
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:05
Полотно называется "Рамос на распутье" - Налево пойдёшь а США попадешь, направо в СА, ну а прямо - в Турцию придёшь....)
nx9dz2uffvdc
nx9dz2uffvdc
вчера в 11:56
Рамос не хочет в пустыню.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:05
Он бы не настаивал, а зарплату взялся платить. А то шибко умный...
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