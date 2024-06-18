Роналду настаивает на переходе Рамоса в «Аль-Наср»

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вчера, 10:54

Защитник , который недавно стал свободным агентом, имеет несколько вариантов продолжения карьеры. К игроку проявляют интерес турецкие, американские и саудовские клубы.

Сообщается, что в услугах Рамоса заинтересован «Галатасарай». Но самое выгодное в финансовом плане предложение поступило из Саудовской Аравии. «Аль-Наср» предлагает испанцу контракт. В приглашении Рамоса заинтересованы новый спортивный директор клуба из Эр-Рияда Фернандо Йерро и его многолетний партнёр по «Реалу» . Однако семья 38-летнего защитника склоняется к переезду в США . Рамосу поступили предложения от нескольких клубов МЛС .

В прошедшем сезоне четырёхкратный победитель Лиги чемпионов сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей, отметился голевой передачей и получил 11 карточек (10 жёлтых и 1 красную).