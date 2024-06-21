Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЕвро-2024

Петер Шмейхель взял интервью у сына после матча Дании и Англии

вчера, 10:59
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Англией (1:1) дал интервью своему отцу — известному в прошлом голкиперу «Манчестер Юнайтед» Петеру Шмейхелю, который работает на Fox Sports во время турнира.

Я очень горжусь. Это та Дания, которую я знаю. Мы не выиграли, но игра, борьба, сердце, болельщики – вот настоящая Дания.

Когда мы не побеждаем, всегда чувствуется оттенок разочарования, однако если посмотреть на ход игры, то это, вероятно, справедливый результат.

Петер признался, что общение с сыном на камеру было для него новым и необычным опытом.

Петер Шмейхель взял интервью у сына после матча Дании и АнглииПетер Шмейхель взял интервью у сына после матча Дании и Англии

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Микаутадзе забил первый в истории сборной Грузии гол на чемпионате Европы
18 июня
СлухиЖенская «Барса» отказалась меняться футболками после матча из-за экономии
15 июня
ОфициальноВ Грузии выпустят коллекционные монеты в знак выхода сборной на Евро
14 июня
В Казахстане появится академия мадридского «Атлетико»
12 июня
Гвардиола помог баскетбольному «Бостон Селтикс» в финале НБА
07 июня
Мбаппе удалил все упоминания о ПСЖ из биографии в соцсетях
03 июня Фото
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 11:37
Очень оригинальное интервью, да и фото с сыном просто класс....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 