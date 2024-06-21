Петер Шмейхель взял интервью у сына после матча Дании и Англии

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вчера, 10:59

Вратарь сборной Дании после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Англией (1:1) дал интервью своему отцу — известному в прошлом голкиперу «Манчестер Юнайтед» , который работает на Fox Sports во время турнира.

Я очень горжусь. Это та Дания, которую я знаю. Мы не выиграли, но игра, борьба, сердце, болельщики – вот настоящая Дания. Когда мы не побеждаем, всегда чувствуется оттенок разочарования, однако если посмотреть на ход игры, то это, вероятно, справедливый результат.

Петер признался, что общение с сыном на камеру было для него новым и необычным опытом.