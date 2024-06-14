В Грузии выпустят коллекционные монеты в знак выхода сборной на Евро

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вчера, 13:34

Национальный банк Грузии совместно с Федерацией футбола страны выпустит золотые и серебряные коллекционные монеты номиналом 5 лари в связи с первым в истории выходом сборной на чемпионат Европы.

Каждая деталь дизайна монеты взята из символики национальной сборной. На одной стороне изображён логотип команды и главный символ — всадник (прототип Белого Георгия), сражающийся с драконом, как символ преодоления собственной слабости, а также надпись «Я – Грузия».

На другой стороне изображён дизайн футболки национальной команды и надписи на грузинском и английском языках, номинал и год выпуска.