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В Грузии выпустят коллекционные монеты в знак выхода сборной на Евро

вчера, 13:34

Национальный банк Грузии совместно с Федерацией футбола страны выпустит золотые и серебряные коллекционные монеты номиналом 5 лари в связи с первым в истории выходом сборной на чемпионат Европы.

Каждая деталь дизайна монеты взята из символики национальной сборной. На одной стороне изображён логотип команды и главный символ — всадник (прототип Белого Георгия), сражающийся с драконом, как символ преодоления собственной слабости, а также надпись «Я – Грузия».

На другой стороне изображён дизайн футболки национальной команды и надписи на грузинском и английском языках, номинал и год выпуска.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:19
то что сборная Грузии участник Евро 2024 уже большой успех.
многие сборные не пробились.
Норвегия с Холандом примеру.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:00, ред.
Безусловно, выход Грузии (впервые в истории) на ЕВРО, или говоря по старинке, завоевание право участия в Чемпионате Европы - это выдающиеся спортивное достижение и нужно увековечить это событие. И это - конечно огромная радость для болельщиков, ведь в Грузии очень любят футбол. А каких великолепных футболистов явила Грузия спортивному миру! Навсегда остались в памяти знаменитые и легендарные грузинские мастера футбола, такие как: Кипиани, Дараселия, Гуцаев, Чивадзе, Шенгелия и многие другие... Также как и навсегда остался в памяти голос знаменитого грузинского спортивного комментатора Котэ Махарадзе...Хочется надеяться, что новое поколение грузинских футболистов возьмёт пример со своих великих ветеранов и покажет такую же яркую, азартную и техничную игру. Удачи сборной Грузии на ЕВРО-24!
adekvat
adekvat
вчера в 14:47
После ЧЕ в Грузии выпустят памятную монету номиналом ноль лари в память о вылете с чемпионата с нолем очков.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:53, ред.
Грузия ещё не прыгнула выше головы
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:52
Буду болеть за Грузию
dqcxwzy98v2e
dqcxwzy98v2e
вчера в 13:37
Для Грузии конечно это уже событие
drug01
drug01
вчера в 13:37
Это будет большая память для болельщиков
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